Riforma dello sport, a Genova convegno degli avvocati sulle novità in tema di lavoro sportivo

La sezione genovese dell’Associazione italiana giovani avvocati (Aiga), in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Genova, organizza un ciclo di convegni dedicati alla riforma dello sport e alle sue implicazioni in ambito giuridico.

Gli eventi si inseriscono nel calendario di Genova Capitale europea dello sport 2024 e avranno luogo presso il Centro di cultura, formazione e attività forensi dell’Ordine degli Avvocati di Genova in via XII Ottobre, 3 (II piano).

Il primo convegno, dal titolo “Riforma dello sport e lavoro sportivo: lo stato dell’arte“, si terrà lunedì 6 maggio 2024 dalle 14.00 alle 17.30. L’incontro sarà l’occasione per approfondire le novità introdotte dalla legge delega 8 agosto 2019, n. 89 con particolare riferimento al tema del lavoro sportivo.

L’evento è accreditato per la formazione professionale di avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e giornalisti. È aperto a tutti gli operatori del settore sportivo come presidenti, dirigenti e responsabili di società e associazioni sportive, atleti, allenatori e altri tesserati interessati all’impatto della riforma sui loro rapporti con le società sportive.

L’evento è gratuito ma i posti sono limitati. Per informazioni e iscrizioni, contattare info@aigagenova.it.

Il ciclo di convegni proseguirà con i seguenti appuntamenti:

Mercoledì 25 settembre 2024: “Riforma dello sport: sport e disabilità”

Giovedì 7 novembre 2024: “Riforma dello sport: novità in materia di impiantistica, salute e sicurezza”

Lunedì 25 novembre 2024: “Riforma dello sport: contrasto agli abusi, alla discriminazione e alla violenza di genere”

«Dal 1° luglio 2023 il mondo dello sport è entrato in una nuova era, con l’entrata in vigore di una innovativa riforma che per la prima volta inquadra lo sport dilettantistico sotto il profilo giuslavoristico − dichiara l’avv. Elisa Brigandì, componente del Comitato scientifico di Aiga Genova e segretario del dipartimento di Diritto dello Sport per la Fondazione Aiga Tommaso Bucciarelli − I decreti legislativi 36/21 e 39/21 introducono una serie di novità di portata epocale per le società e le associazioni sportive, nonché per i loro tesserati (atleti, tecnici, ecc.). Per fare chiarezza su questa complessa materia e aiutare gli operatori del settore a muoversi nel nuovo contesto giuridico, è stato organizzato un convegno che si terrà lunedì 6 maggio. Durante il convegno verranno analizzati la nuova disciplina del lavoro sportivo e i relativi obblighi per le società e le associazioni sportive, anche sotto il profilo tributario e penale. A breve questi enti dovranno ottemperare alla nuova disciplina: occorrerà non soltanto adeguare gli statuti e regolare i rapporti che intrattengono con le diverse figure che lavorano e collaborano con loro, ma anche gestire le conseguenze delle riforma in tema di vincolo sportivo e affrontare le problematiche conseguenti alla modifica del regime tributario. Per districarsi in tale nuovo contesto è quindi fondamentale avere le corrette nozioni giuridiche − sottolinea l’avv. Brigandì −. Scopo del convegno sarà quindi quello di focalizzarsi sull’attuale stato dell’arte e fornire le coordinate agli operatori sportivi per muoversi in questo nuovo contesto giuridico sportivo».

«Aiga Genova e l’Ordine degli Avvocati di Genova uniscono le forze per promuovere la cultura sportiva e giuridica offrendo alla nostra comunità un’occasione unica di approfondimento e confronto su un tema di grande attualità: la riforma dello sport e le sue implicazioni giuridiche − conclude l’avv. Leda Rita Corrado, presidente di Aiga Genova e coordinatrice del Dipartimento Aiga nazionale “Giustizia Tributaria” −. Il convegno sul lavoro sportivo rappresenta un’occasione imperdibile per acquisire le conoscenze necessarie per navigare nel complesso panorama normativo introdotto dalla riforma. Società e associazioni sportive potranno finalmente fare chiarezza sugli obblighi e sulle responsabilità in materia di lavoro sportivo, evitando errori e sanzioni. La riforma dello sport non rappresenta solo un cambiamento epocale per il mondo sportivo, ma apre anche nuove e interessanti opportunità per i giovani avvocati che desiderano specializzarsi in un settore in forte crescita. Partecipare ai convegni significa apprendere le conoscenze necessarie per gestire correttamente i rapporti di lavoro con i collaboratori sportivi nel rispetto della nuova normativa, aggiornare le proprie competenze per affrontare la fase di adeguamento statutario e organizzativo delle società e associazioni sportive, aprirsi a nuove sfide professionali nel settore del diritto sportivo, in costante evoluzione. È un appuntamento imperdibile per tutti gli operatori del settore sportivo e per i giovani avvocati che desiderano ampliare le proprie conoscenze e competenze».