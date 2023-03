Dopo il record di fatturato del 2022, Tonitto punta sul gelato proteico

Dopo il record storico di fatturato nel 2022, 12 milioni di euro, Tonitto 1939 continua a spingere la produzione di gelati proteici, nuovi sorbetti, prodotti vegani e senza zuccheri aggiunti.

Tra le novità 2023 il gelato high protein che contiene una quantità limitata di zucchero, un alto contenuto di proteine, circa 20 grammi per confezione, ed è proposta nei gusti vaniglia, cioccolato, nocciola e arachidi.

«Abbiamo deciso di puntare sul gelato proteico perché era il momento giusto e il mercato lo richiedeva − commenta Alberto Piscioneri, sales & marketing director Tonitto 1939 −. Negli ultimi anni si è assistito a un grande interesse verso i cibi proteici in tutte le categorie alimentari, dallo yogurt agli snack, fino ultimamente anche al gelato. L’alimentazione umana sta infatti cambiando con un allontanamento dalla carne e dalle uova e un aumento delle persone che consumano alimenti vegetariani. Si va sempre più spesso alla ricerca di alimenti che forniscano quell’apporto proteico in precedenza garantito da prodotti di origine animale. Inoltre la domanda di questo tipo di prodotto si sta sempre più rafforzando, per questo abbiamo studiato un processo produttivo particolare che riuscisse a ottenere un equilibrio non semplice tra cremosità e alto contenuto di proteine. Il nostro gelato High Protein mantiene infatti le stesse caratteristiche di un gelato classico e sarà distribuito sia in Italia che all’estero».

Oltre ai gelati proteici, Tonitto 1939 rafforzerà la propria gamma di sorbetti con due nuovi gusti mai sperimentati prima, ma tipici della tradizione italiana, ovvero al pistacchio e al cioccolato. Altre novità riguardano gelati senza zuccheri aggiunti, Gaia il primo gelato 100% allergen free, e le nuove mini coppa famiglia da 200 grammi, un formato molto pratico e apprezzato dai consumatori.

Tutte le novità 2023 e l’intera gamma di prodotti Tonitto 1939 verrà presentata durante il Cibus 2023 in programma a Parma il 29 e il 30 marzo e a cui l’azienda ligure di proprietà della famiglia Dovo parteciperà per la prima volta. Un’occasione importante per incontrare gli oltre 1.000 brand e circa 500 nuovi prodotti pronti al lancio, oltre all’arrivo di 20 mila professionisti, tra operatori della distribuzione moderna, dell’Horeca e delle catene di ristorazione provenienti da 90 Paesi del mondo.

«C’è un grande interesse da parte di tutti i nostri partner della grande distribuzione nel rivedere le proprie scelte in termini di assortimento e anche di partnership specialmente dal punto di vista delle private label − afferma Piscioneri −. Con l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia riscontrati nell’ultimo anno, ciò che prima sembrava consolidato ora non lo è più e molti operatori stanno optando per scelte differenti. Noi di Tonitto 1939, sotto questo punto di vista, stiamo ottenendo ottimi riscontri in questi primi mesi del 2023 grazie soprattutto alla qualità e l’innovazione dei nostri prodotti in abbinamento all’efficacia e concretezza del nostro team. I segnali e le risposte che abbiamo sono positivi perciò ci aspettiamo una crescita considerevole per l’anno che sta per entrare nel vivo».