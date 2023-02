Borsa: avvio negativo per Milano e l’Europa. Giornata ricca di dati macro

Avvio in calo per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib segna un -0,26% a quota 27.523 punti. Nel listino principale giù Telecom (-2%) e Saipem (-1,37%). In rialzo Leonardo (+1,47).

Giù all’avvio anche le Borse europee che guardano a una serie di dati macro e ai verbali della Fed di domani. A Parigi il Cac-40 -0,21% a quota 7.319 punti. Il Dax di Francoforte cede lo 0,17% a 15.450 punti. Londra con il Ftse-100 cala dello 0,24% a 7.995 punti.

Borse asiatiche deboli. Tokyo, dopo la chiusura di Wall Street per festività, cede lo 0,21%.

L’attenzione degli investitori è focalizzata sugli indici Pmi manifatturiero e servizi delle principali economie. In particolare dell’eurozona dove il manifatturiero, a differenza di quello dei servizi, è atteso in contrazione. Negli Usa sono invece attesi entrambi in discesa.

In arrivo anche l’indice Zew tedesco per dare un quadro delle prospettive della prima economia europea.

Prezzo del petrolio Wti poco mosso: è scambiato a 76,28 dollari al barile con un calo dello 0,08%. Il Brent con consegna ad aprile passa di mano a 83,19 dollari al barile con un calo dell’1,05%.

Cambio euro dollaro in calo: la moneta europea viene scambiata a 1,0671 (-0,19%). L’euro invece guadagna contro lo yen (+0,06%) a 143,567.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in aumento a 180 punti base (+1,12%). Il rendimento è a +4,26%.