Avvio di seduta positivo per la Borsa di Milano

L’indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,46% a 22.556 punti. Tra i titoli in evidenza Tim (+2,37%), Unicredit (+1,33%) e Stellantis (+1,29%). In calo Diasorin (-1,64%), Campari (-1,63%).

Apertura in rialzo per le principali borse europee.

Parigi guadagna lo 0,61% a 6.420 punti e Londra lo 0,46% a 7.516 punti. Francoforte segna +0,48%(13.335 punti).

Listini di borsa contrastati in Asia nel giorno in cui il presidente della Fed Jerome Powell interviene al tradizionale simposio di fine agosto tra le montagne di Jackson Hole (Usa). Con l’indice dei prezzi generali in Giappone in rialzo oltre le stime al 2,6% in agosto, la piazza di Tokyo ha guadagnato lo 0,57%.

Prezzo del petrolio in aumento questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a ottobre è scambiato a 93,25 dollari al barile con un aumento dello 0,79% mentre il Brent sempre con consegna a ottobre passa di mano a 100,04 dollari con una crescita dello 0,70%.

Nei cambi euro in lieve calo sul dollaro questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea passa di mano a 0,9961 dollari con una diminuzione dello 0,14%- Rispetto allo yen l’euro è scambiato a quota 136,3300 con un aumento dello 0,12%.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in aumento a 228 punti base (+1,94%). Il rendimento è a 3,62%.