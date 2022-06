Seabourn, la compagnia di crociere oceaniche ed expedition ultra luxury, ha preso in consegna oggi la sua prima nave expedition, Seabourn Venture, durante una cerimonia ufficiale di consegna al cantiere navale T. Mariotti di Genova.

Seabourn Venture è la prima delle due navi da spedizione ultra luxury della compagnia ordinate al cantiere genovese e la prima nave expedition di tutto il settore.

«Oggi è un giorno incredibilmente speciale e importante, in cui prendiamo possesso della nave da spedizione di lusso più bella del mondo e diamo il benvenuto alla Seabourn Venture nella famiglia Seabourn – ha dichiarato il presidente di Seabourn Josh Leibowitz – Il team di Mariotti ha svolto un lavoro straordinario nella costruzione della nave e nel dare vita alla splendida visione del design di Adam Tihany. Seabourn Venture alzerà il livello dei viaggi di spedizione ultra luxury e non vediamo l’ora di presentarla al mondo mentre salpa per esplorare il mondo».

«Qualcuno molto noto nell’industria crocieristica ha detto “Non è un’altra nave expedition, né una delle luxury cruise ship che conosciamo già. Lei è Seabourn Venture, quando comincerà a viaggiare il mese prossimo, sarà la più elegante luxury expedition ship al mondo” – afferma Marco Ghiglione, amministratore delegato di T. Mariotti – Concordo pienamente con lui. È la più bella di tutte, certificata ice class PC6 per affrontare rotte polari. Mentre costruivamo Seabourn Venture il mondo è letteralmente cambiato sotto i nostri occhi costringendoci a sforzi inaspettati. La chiave del successo è stato il grande lavoro di squadra di chi ha lavorato a bordo con dedizione e passione, grazie a tutti T. Mariotti, subappaltatori e Seabourn».

Seabourn Venture, progettata e costruita per ambienti diversi, secondo gli standard PC6 Polar Class sarà dotata di una varietà di hardware e tecnologie moderne che aumenteranno le capacità e il raggio di azione globale della nave, inclusi due sottomarini costruiti su misura per offrire un’esperienza unica: vedere il mondo sotto la superficie dell’oceano. Dotata di 24 zodiacs, per permettere a tutti gli ospiti di uscire in escursione in una volta sola, Seabourn Venture conterà anche 132 oceanfront veranda suites per garantire la migliore ospitalità in qualunque condizione meteo la nave si trovi.

T. Mariotti, fondata nel 1928, progetta e costruisce circa il 50% delle navi da crociera super lusso attualmente in servizio nel mondo, oltre alla costruzione di megayachts e supply vessels. T. Mariotti si estende su una superficie di circa 36 mila mq di cui oltre 10 mila coperti e opera 5 bacini di carenaggio, di cui il più grande ha una lunghezza pari a 267 m. T. Mariotti è parte del gruppo Genova Industrie Navali che ha fondato nel 2008 insieme all’altro cantiere genovese San Giorgio del Porto.

Genova Industrie Navali, holding costituita nel 2008 dall’unione di due storici cantieri genovesi, T. Mariotti e San Giorgio del Porto, entrambi fondati nel 1928, è oggi uno dei più importanti player del settore costruzioni e riparazioni navali nell’area del Mediterraneo e fra i principali player privati della cantieristica in Italia. Grazie a un network di partecipate e partner consolidati, è in grado di operare nel segmento navi e mega yachts – dalla costruzione, alle riparazioni e refit, dalla trasformazione allo ship recycling. Genova Industrie Navali vanta importanti asset nei porti di Genova (area delle riparazioni navali, dove si estende una superficie totale di circa 53 mila metri quadrati, con 5 bacini di carenaggio), Marsiglia (3 Bacini di carenaggio tra cui il Bacino 10, il più grande del Mediterraneo) e Piombino (circa 100 mila metri quadrati per la realizzazione di un sito dedicato allo ship recyling e alla cantieristica).