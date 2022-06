Esordio positivo di Redelfi oggi alla Borsa di Milano: intorno alle 10 il titolo è a 1,271 euro (+1,68%).

Redelfi, società genovese, è a capo del gruppo attivo nell’ambito della transizione digitale e green attraverso tre Business Unit operanti nei settori Green, MarTech e GreenTech. Ogni Business Unit adotta un approccio fortemente innovativo nella definizione dei prodotti, servizi e processi con un’elevata attenzione al rispetto dei principi ESG nella gestione aziendale.

Nell’esercizio 2021 il gruppo ha realizzato un valore della produzione (consolidato pro-forma) pari a 1,2 milioni e un risultato netto pari a 3,5 milioni, quest’ultimo a seguito di operazioni straordinarie. La posizione finanziaria netta è cash positive per 0,1 milioni e il patrimonio netto è pari a 5,6 milioni. nel 2021 il gruppo ha effettuato investimenti per circa 4,5 milioni.

L’ammissione a quotazione è avvenuto con il collocamento di complessive n. 2.760.000 azioni ordinarie, di cui 2.400.000 di nuova emissione e 360.000 azioni collocate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over-allotment, concessa dall’azionista di maggioranza Marinetta S.S. a Integrae SIM spa, in qualità di global coordinator.

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte ammonta a 3.450.000 euro (in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe in aumento di capitale concessa dalla società a Integrae SIM per 450.000 euro), con un prezzo per ciascuna azione determinato in 1,25 euro, a fronte di una domanda complessiva pari a circa 1,2 volte l’offerta. Sulla base di tale prezzo è prevista una capitalizzazione di mercato (equity value post money), pari a circa € 10,1 milioni (circa € 10,5 milioni in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe).

Il flottante della società post-quotazione è pari al 30,34% del capitale sociale (33,31% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe).

Nell’ambito dell’operazione sono inoltre emessi 2.760.000 Warrant “Redelfi 2022-2025”, assegnati gratuitamente nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 1 azione di nuova emissione sottoscritta nell’ambito del collocamento o dell’esercizio dell’opzione di over allotment. I titolari dei Warrant avranno la facoltà di sottoscrivere le azioni di compendio nel rapporto di n. 1 azione di compendio ogni n. 2 Warrant posseduti, con strike-price crescenti in ragione del 10%, a partire dal prezzo di IPO, per ciascuno dei tre periodi di esercizio, secondo quanto previsto dal Regolamento Warrant.

Il capitale sociale di Redelfi spa, alla data di inizio delle negoziazioni, è composto da 8.080.080 azioni ordinarie prive del valore nominale, suddiviso come di seguito riportato:

Marinetta S.S., n azioni 3.130.940, percentuale 38,75%

Intersidera S.S., n. azioni 634.641, percentuale7,85%

Gieffe srl. n. azioni 568.058, percentuale 7,03%

Davide Sommariva n. azioni 167.428, percentuale 2,07%

Alessandro Ivaldi n. azioni 93.150, percentuale 1,15%

Domenico Giacobino n. azioni 89.497, percentuale 1,11%,

Altri soci (con lock-up) n. azioni 944.726, percentuale 11,69%

Flottante n. azioni 2.451.640, percentuale 30,34%

Totale 8.080.080 azioni, 100,00%

Marinetta è società riconducibile per il 72,34% al presidente del consiglio di amministrazione di Redelfi Davide Sommariva. Intersidera è società riconducibile per il 50% all’amministratore delegato Raffaele Palomba.

Codice Alfanumerico:

Azioni ordinarie: RDF

Warrant: WRDF25

Codice ISIN:

Azioni ordinarie: IT0005496101

Warrant: IT0005496028

Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Redelfi è stata assistita da: Integrae SIM (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), IR Top Consulting (Advisor finanziario), Dentons Europe Studio Legale Tributario (Advisor legale), EY (Società di revisione), Epyon (Advisor due diligence finanziaria), Studio B2 (Advisor giuslavorista), Studio Borea (Advisor fiscale).

In ottemperanza alle disposizioni di Borsa Italiana che prevedono la nomina dell’Investor Relations Manager, in data 20 maggio 2022, il consiglio di amministrazione della società ha nominato Erika Padoan nel suddetto ruolo. La società sarà inoltre assistita da IR Top Consulting in qualità di IR & Media Advisor.

