È stato bocciato il bilancio 2021 della Asl 4 per un buco di oltre 6 milioni di euro.

Ne dà notizia il capogruppo del Partito Democratico Articolo Uno in Regione Luca Garibaldi.

«Tutto ciò certifica lo stato di crisi clamoroso della sanità in Liguria e nel Tigullio in particolare. Quanto è successo è l’evidente dimostrazione dell’incapacità della destra di gestire la sanità ligure, che è sempre più allo sbando», afferma.

Secondo Garibaldi si tratta di «una situazione che merita una risposta e chiarimenti immediati, per questo abbiamo chiesto urgentemente a Toti e al direttore generale della Asl 4 Paolo Petralia di riferire in Commissione Sanità, rispetto a una situazione economica preoccupante che rischia di causare tagli ai servizi sul territorio. Presenteremo anche un’interrogazione in consiglio per avere al più presto delle risposte puntuali».