La Borsa di Milano ha aperto in rialzo. Il Ftse Mib segna un +0,23% a quota 27.932 punti. tra i titoli in rialzo Telecom Italia (+1,77%) e Stellantis (+1,3%), in calo Hera (-1,28%) e Amplifon (-1,09%).

Avvio positivo anche per le Borse europee: Parigi registra un +0,25% con il Cac 40 a quota 7.146 punti. Francoforte segna un +0,16% con il Dax a 16.174 punti. Londra è a +0,11% con il Ftse 100 a 7.360 punti.

Nei mercati asiatici chiusura in lieve rialzo per Tokyo con il Nikkei a +0,11%.

In ascesa il prezzo del petrolio. Gli investitori restano in attesa delle mosse dell’amministrazione Usa che potrebbe ricorrere alle riserve strategiche per calmierare il mercato.

Il greggio Wti del Texas sale dello 0,8% a 81,5 dollari al barile mentre il Brent del Mare dle Nord avanza dell’1% a 82,9 dollari.

Nei cambi euro poco mosso alla partenza di giornata.

La moneta unica passa di mano a 1,1376 dollari (+0,04%).

L’euro yen sale a 130,0245 (+0,22%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco ha aperto stabile a 120 punti base. Il rendimento è a +0,95%.