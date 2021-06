Fos comunica di aver ricevuto, da parte della Regione Liguria, a valere sul bando POR FESR 2014-2020 – Asse 1 – Azione 1.2.4, l’approvazione del progetto “Aware”.

Il progetto “Aware”, coordinato da Fos in collaborazione con Cetena, Fincantieri Fincantieri SI S.p.A, Dema , Docspace, Smart Track e Iroi, nasce dalla valutazione che l’applicazione ai settori della manifattura delle tecnologie di Industria 4.0, quali Digital Twin e Internet of Things (IoT), possa consentire un notevole miglioramento delle operazioni di monitoraggio, di assistenza agli operatori, della pianificazione della supply chain e del processo produttivo.

Nel progetto “Aware” le tecnologie Industria 4.0 di Digital Twin, Industrial Internet of Things e Augmented Reality saranno sviluppate insieme anche al contributo scientifico del Dibris (il Dipartimento di Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi dell’Università di Genova) e adattate per due ambienti manifatturieri con differenti livelli di complessità, come uno stabilimento di produzione macchinari e un cantiere navale.

Il Digital Twin del cantiere navale, che avrà come sito dimostrativo il ribaltamento a mare del cantiere di Genova Sestri Ponente di Fincantieri, fornisce la possibilità di simulare le attività quotidiane e fornire informazioni critiche sul funzionamento dei processi in esecuzione e tenere sotto controllo lo svolgimento di tutte le attività produttive, la loro sincronizzazione ed il loro stato di avanzamento.

Il Digital Twin dello stabilimento produttivo sarà invece applicato a un macchinario per la produzione e il controllo di pacchi statorici o rotorici di motori elettrici.

Il progetto Aware complessivamente prevede un investimento totale di 1.996.248,00 euro e un finanziamento della Regione Liguria di 1.068.800,00 euro. L’investimento di Fos è pari a circa 354.000,00 euro finanziato con un contributo a fondo perduto da parte della Regione Liguria di circa 198.212 euro.

L’inizio della realizzazione del progetto è previsto per giugno 2021 e le attività si concluderanno dopo 18 mesi.