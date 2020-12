La Regione Liguria, tramite Filse, mette a disposizione un bonus taxi da 250 euro. La carta prepagata si può spendere sulla rete regionale dei servizi taxi e noleggio con conducente (Ncc).

I destinatari sono le persone con più di 75 anni, persone in possesso di riconoscimento di invalidità civile al 100%, donne in gravidanza, persone affette da malattie rare, persone con esenzione per patologie che comportino difficoltà di deambulazione.

La carta ha un limite di utilizzo per ciascuna corsa pari a 30 euro e si può richiedere fino al 31 dicembre 2020 presentando la domanda tramite il sistema informatico bandi online. Per registrarsi al sistema bandi online clicca al seguente link: https://filseonline.regione.liguria.it/RegUtente/Init.

I cittadini che fossero in possesso della carta Spid possono utilizzarla per la registrazione immediata e accedere al bando Bonus Taxi.

Per presentare la domanda, dopo la registrazione, clicca qui.

Per la compilazione della domanda i cittadini possono anche rivolgersi al numero verde 800 180 431 (dedicato alle sole chiamate da telefono fisso) e al numero 010 8935007 (dedicato alle sole chiamate da cellulare) per ottenere (anche nei festivi) una consulenza telefonica oppure un appuntamento in uno dei 26 sportelli delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute da Regione e coordinate dall’Istituto ligure del consumo (vedi elenco in calce).

Una volta presentata la domanda per il bonus taxi, il beneficiario riceve sulla propria e-mail la ricevuta di presentazione. Per ritirare la carta bisogna attendere una successiva comunicazione di Filse di ammissione a beneficio. Una volta ricevuta tale comunicazione, il beneficiario può recarsi presso una filiale della Banca Carige (la banca potrebbe richiedere di fissare un appuntamento per il ritiro della carta a causa delle norme Covid), portando con sé la lettera pervenuta via mail, la ricevuta di presentazione, il documento di identità e il codice fiscale.

Nel caso in cui il beneficiario non possa recarsi presso lo sportello della Banca Carige può incaricare altro soggetto o famigliare, munito dei documenti sopra indicati e di foglio di delega.

Ecco gli sportelli qualificati delle associazioni dei consumatori:

ADICONSUM LIGURIA

Sportello di Genova

Piazza Campetto, n. 10/38

Piazza Campetto, n. 10/38 Sportello di Imperia

Via Des Geneys, n. 8/1

Via Des Geneys, n. 8/1 Sportello di Savona

Piazza Martiri della Libertà, n. 28 r.

Piazza Martiri della Libertà, n. 28 r. Sportello della Spezia

Via Taviani, n. 52

ADOC GENOVA E LIGURIA

Sportello di Genova

Piazza Colombo, n. 4/9

Piazza Colombo, n. 4/9 Sportello di Imperia

Piazza Doria, n. 3

Piazza Doria, n. 3 Sportello di Savona

Corso Tardy e Benech, n. 59

Corso Tardy e Benech, n. 59 Sportello della Spezia

Via Persio, n. 35

ASSOUTENTI LIGURIA ONLUS

Sportello di Genova

Via Malta, n. 3/1

Via Malta, n. 3/1 Sportello di Imperia

Via De Magny, n. 7

Via De Magny, n. 7 Sportello di Savona

Via Marexiano, n. 29

Via Marexiano, n. 29 Borghetto S. Spirito

Sportello della Spezia

Via Ugo Foscolo, n. 40

LA CASA DEL CONSUMATORE

Sportello di Genova

Salita S. Leonardo, n. 9/2

Salita S. Leonardo, n. 9/2 Sportello della Spezia

Via Ugo Foscolo, n. 40

CODACONS LIGURIA

Sportello di Genova

Via XXV Aprile, n. 14/6

FEDERCONSUMATORI LIGURIA

Sportello di Genova

Via Milano, n. 40 B/2

Via Milano, n. 40 B/2 Sportello di Imperia

Via della Foce, n. 3

Via della Foce, n. 3 Sportello di Savona

Via Boito, n. 9 r.

Via Boito, n. 9 r. Sportello della Spezia

Via Parma, n. 15

LEGACONSUMATORI LIGURIA

Sportello di Genova

Via XX Settembre, n. 20/94

Via XX Settembre, n. 20/94 Sportello di Imperia

Via Don Abbo il Santo, n. 22

Via Don Abbo il Santo, n. 22 Sportello della Spezia

Piazza Chiodo, n. 8

SPORTELLO CONSUMATORE

Sportello di Genova

Via del Colle, n. 64 r.

Via del Colle, n. 64 r. Sportello di Savona

Via Generale Cagna, n. 4

Via Generale Cagna, n. 4 Sportello della Spezia

Via Lunigiana, n. 229/A

