Anche gli over 75 senza limiti Isee da oggi, venerdì 30 ottobre, potranno accedere ai bonus da 250 euro della Regione Liguria per spostarsi in taxi o a bordo dei mezzi ncc (noleggio con conducente).

Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali della Regione, Ilaria Cavo.

La misura è già prevista per le persone affette da malattie rare, o con esenzioni per patologie, le donne incinta e gli invalidi al 100%. I voucher per i taxi possono essere richiesti allo sportello online di Filse, le associazioni dei consumatori daranno assistenza per la compilazione del modulo.

L’obiettivo della misura è tutelare le fasce fragili durante gli spostamenti e sostenere il settore dei trasporti privati duramente colpito dall’emergenza sanitaria.

La delibera sul bonus “trasporto in sicurezza” andrà in giunta questa mattina.