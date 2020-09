In occasione della Giornata nazionale della Psicologia 2020 che, come ogni anno, si celebra il 10 ottobre in concomitanza con la Giornata mondiale della Salute mentale, l’Ordine degli Psicologi della Liguria indice un concorso di idee in ambito musicale, artistico e letterario dal titolo “Il diritto alla salute psicologica: concorso di idee musicali, artistiche e letterarie”.

Clicca qui per scaricare il bando di concorso

Per prendere parte al concorso – aperto a tutta la cittadinanza residente in Liguria, compresi gli iscritti all’Ordine degli Psicologi – si richiede la realizzazione di un’opera che esprima il tema della giornata, declinato, secondo l’interpretazione e il gusto personale, in un’arte, scegliendo tra canzone, scrittura e poesia, fotografia e video, teatro, danza, fumetto, pittura e scultura.

La partecipazione è gratuita e per ciascun concorrente è possibile presentare una sola opera, da inviare entro e non oltre le 18 di mercoledì 30 settembre a concorsognp@ordinepsicologiliguria.it. Una giuria tecnica di psicologi e psicoterapeuti impegnati in ambito artistico designerà l’opera vincitrice.

Per consentire di rispettare tutte le disposizioni in materia di sicurezza Covid-19, le informazioni inerenti luogo e modalità di partecipazione alla premiazione, che avverrà il 10 ottobre alle 18,30, verranno comunicate ai partecipanti del concorso nelle settimane precedenti alla stessa.