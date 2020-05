«Sono state soddisfatte fino a oggi circa 110 domande per l’occupazione gratuita del suolo pubblico da parte di bar, ristoranti e fast food a Genova». Circa 400 le domande ricevute in totale dal Comune per la realizzazione di dehors gratuiti.

Lo ha annunciato ieri sera il sindaco Marco Bucci nel corso dell’aggiornamento quotidiano sui dati del coronavirus in Liguria.

400 domande a cui corrispondono circa 3.800 metri quadrati richiesti per la realizzazione di dehor sul suolo pubblico genovese, di cui già 1.100 approvati. «Di conseguenza avremo circa 4000 metri quadrati a Genova che saranno dedicati ai tavolini fuori da ristoranti e bar, credo sia una bella immagine anche per il turismo della città».