Atp attiva un nuovo canale Telegram per consentire una più veloce ed efficace comunicazione. Il canale, “atpesercizio“, era da tempo in fase di studio e l’attuale situazione di emergenza ne ha accelerato la creazione.

Attraverso il nuovo servizio è possibile trovare in tempo reale le informazioni relative al servizio e alle attività aziendali. «La app è già scaricabile ed è molto importante avere introdotto questa novità in un momento come quello attuale – dice Andrea Geminiani, coordinatore generale di Atp Esercizio – si tratta di una novità che permetterà a tutti i nostri pendolari di essere sempre informati».

Sempre in questi giorni partirà anche il taglio del servizio legato al fine settimana e in particolare al sabato. La decisione presa è quella di effettuare al sabato lo stesso orario ridotto della domenica, quando normalmente circolano molti meno mezzi. Inoltre durante le giornate feriali resta in vigore il servizio “sabato non di scuola”. A questo modo Atp riesce a contemperare la doppia esigenza di dover limitare i costi in un periodo di calo degli incassi e nello stesso tempo limitare al massimo gli spostamenti in giornate non lavorative, come è lo spirito del decreto anti contagio approvato dal governo.

La limitazione complessiva con l’introduzione dei due provvedimenti porta il taglio complessivo di poco sopra il 20% dei chilometri percorsi. Da lunedì prossimo, 15 marzo, è prevista anche la soppressione delle linee C2 e T13 a Chiavari.

Intanto nell’ambito della gestione dell’emergenza epidemiologica, prosegue e viene intensificato il piano straordinario finalizzato all’igienizzazione dei mezzi pubblici in servizio, integrando le attività che già quotidianamente vengono effettuate. L’operazione di sanificazione totale viene svolta direttamente presso i capolinea disseminati sul territorio e di fatto i mezzi vengono sanificati continuamente. Oltre alle normali attività di pulizia, l’igienizzazione quotidiana a bordo degli autobus viene potenziata con l’utilizzo di prodotti germicidi a base di cloro per uso ospedaliero. La sanificazione viene attuata con particolare riferimento a corrimano, maniglie, pulsantiere e posto guida. L’attività viene svolta sia con personale aziendale sia con utilizzo di personale esterno.