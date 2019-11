Nuovi ordini pari a 8,6 miliardi, in forte crescita se si esclude l’effetto di 3 miliardi relativo al contratto Nh90 Qatar iscritto in portafoglio nel terzo trimestre 2018, ricavi pari a 9,1 miliardi, +11%, ebita pari a 686 milioni, +9% con un ros pari al 7,5%, risultato netto pari a 465 milioni, +77%. È quanto emerge dai risultati Leonardo dei primi nove mesi.

Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo, commenta: «I risultati dei primi nove mesi del 2019 rappresentano un ulteriore passo in avanti nel percorso intrapreso: la performance dei principali business è in linea con le attese. Confermiamo la guidance 2019 e continuiamo a essere focalizzati sull’esecuzione del Piano Industriale volto alla creazione di valore per tutti i nostri stakeholder. Tutto ciò è il frutto dei benefici della strategia commerciale e della crescita della top-line, del miglioramento della redditività, degli investimenti per la costruzione di un futuro sostenibile, accompagnati da una strategia finanziaria disciplinata».