Porto di Savona, sopralluogo al bypass dell’Aurelia bis

Si è svolto oggi un sopralluogo nel cantiere savonese della variante all’Aurelia bis per la viabilità di accesso all’hub portuale. Il bypass, i cui lavori sono stati sbloccati dopo il fallimento dell’originario appaltatore e l’avvio delle procedure commissariali, metterà in connessione i caselli della A10 di Savona e Albisola Superiore e i porti di Savona e Vado.

Presenti il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, il Commissario straordinario di Governo Matteo Castiglioni, l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone, i sindaci di Savona Marco Russo e Albisola Superiore Maurizio Garbarini e la responsabile della Struttura territoriale Anas Genova Barbara Di Franco.

“Oggi è una giornata importante. Quest’opera, con gallerie e viadotti per circa 4 chilometri, costa quasi 100 milioni di euro ed è sostanzialmente completata, al termine di un percorso molto tormentato a causa del fallimento di un’impresa e alle difficoltà per la ripartenza del cantiere – commenta Toti -. Questo dimostra quanto ancora ci sia da fare e quanto si sta già facendo per semplificare le procedure di appalto e di subentro in un Paese che oggi sta investendo 4 o 5 volte quello che nel passato si è investito in infrastrutture e in una Liguria dove si sta investendo più della media del Paese. Sono contento che gli operai stiano lavorando. È importante stabilire in modo definitivo anche il tracciato dell’ulteriore lotto che dovrà essere appaltato, in modo che questo straordinario bypass possa assorbire il traffico che ancora oggi abbiamo sul tracciato storico dell’Aurelia verso Savona. È un bypass fondamentale per questa provincia oltre che per la Città Metropolitana e per tutto il ponente, in una Liguria che cresce quasi il 2% all’anno con un carico di traffico merci e turistico importante e in crescita”.

“Quest’opera rappresenta un grande lavoro che Regione Liguria, insieme al Commissario Castiglioni, ha portato avanti in questi anni – aggiunge l’assessore Giampedrone – per recuperare un’infrastruttura fondamentale che purtroppo era stata abbandonata e forse pensata anche con delle carenze che oggi stiamo colmando insieme al viceministro Rixi. Il sopralluogo di questa mattina è la conferma ulteriore dell’importanza del grande lavoro di squadra che stiamo svolgendo, con una visione comune di sviluppo infrastrutturale, fondamentale in una regione che ne ha certamente bisogno. In questo come in altri casi, queste opere sono importanti anche come alternative solide in risposta ad esigenze legate alla Protezione civile”.