Gruppo Grendi trasporta i prefabbricati Manini da 24 metri per un ponte in Sardegna

Le travi realizzate con nuovi materiali in fibra di vetro viaggiano in nave "da sole"

Il Gruppo Grendi ha organizzato un trasporto eccezionale dal terminal di Marina di Carrara al terminal di Cagliari di 7 travi lunghe 24 metri e pesanti 36 tonnellate cadauna per Manini Prefabbricati. La società, attiva nel settore della prefabbricazione industriale in Italia, è impegnata nella ricostruzione di un ponte a Fontanamare, comune di Gonnesa nel Sulcis, crollato nell’aprile del 2020.

Grazie a questa collaborazione viene realizzata la prima applicazione europea di una tecnologia all’avanguardia basata su una particolare fibra di vetro (GFRP – Glass Fiber Reinforced Polymers) che, nei manufatti prefabbricati, può sostituire l’acciaio rispetto al quale ha un peso specifico inferiore e, a parità di quantità di materiale, incide meno in termini di emissione di CO2 sui trasporti. Inoltre può anche essere usato in abbinamento a calcestruzzi realizzati con acqua salata marina quindi salvaguardando le risorse idriche.

In particolare Grendi, società benefit che punta sulla logistica su misura e a minor impatto ambientale, ha ideato delle strutture fissate su apposite cassette per consentire il carico sulla nave di questi elementi eccezionali lunghi più di 20 metri evitando l’utilizzo e immobilizzazione dell’automezzo per carichi eccezionali e dell’autista durante la navigazione. Un’ottimizzazione della logistica sia in termini di costi, tempi ed emissioni conseguenti al fatto che su una stessa nave possono viaggiare un numero superiore di travi essendo impilate sulle strutture Grendi.

«Realizzare una logistica a impatto positivo non è solo una dichiarazione di principio per il nostro gruppo ma un orientamento quotidiano della nostra operatività. Puntare sulla tecnologia delle cassette per il trasporto sulle nostre navi offre anche la flessibilità necessaria per il trasporto di manufatti di dimensioni eccezionali, una delle nostre competenze distintive apprezzate dalle aziende del settore. Siamo dunque in grado di trovare soluzioni immediate ed efficienti attraverso un know-how progettuale. Questo ci permette di sviluppare ulteriormente quest’area di mercato in funzione delle esigenze dei clienti, programmando partenze anche dagli altri porti italiani con un servizio che chiamiamo Nave Taxi», ha affermato Antonio Musso, amministratore delegato di Grendi Trasporti Marittimi.

«Il nuovo ponte di Gonnesa nasce – spiega Manuel Boccolini ceo di Manini Prefabbricati − dalla curiosità e la determinazione di un team costituito dalla Società di Ingegneria Secured Solutions e l’Università di Miami unite alla forza innovativa della Manini Prefabbricati, che rappresenta ad oggi la punta di diamante nel settore della prefabbricazione in Italia. La leadership dell’azienda si fonda da sempre su una costante ricerca che sposa high tech e sostenibilità e che la proietta come protagonista nel futuro delle costruzioni».