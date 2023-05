Erg acquisisce in Spagna parco fotovoltaico da 149 MWp

Erg, tramite la propria controllata Erg Spain HoldCo slu, ha sottoscritto con IBV Solar Parks bv – azienda appartenente al gruppo tedesco ib vogt GmbH, piattaforma globale per lo sviluppo di impianti solari industriali – un accordo per l’acquisizione, diretta o tramite una controllata, del 100% di Garnacha Solar sl, società proprietaria di un parco fotovoltaico situato nella regione di Castilla e León, nel Nord Ovest della Spagna.

L’impianto, attualmente in avanzata fase di costruzione per una capacità installata di 149 MWp, si prevede entrerà in esercizio commerciale entro la fine del 2023.

Il parco fotovoltaico di Garnacha, equipaggiato con pannelli bifacciali e sistema di trackers di ultima generazione, avrà un load factor di circa il 22% e una produzione totale annua stimata di circa 280 GWh, corrispondenti a 136 kt di emissione di CO2 evitata ogni anno. Il 70% dell’energia elettrica generata dall’impianto beneficia di un Power Purchase Agreement (PPA) della durata di 12 anni di tipo “pay as produced” con una primaria controparte corporate.

Il valore dell’operazione in termini di enterprise value è di 170 milioni di euro, con un equity value pari a 80,5 milioni di euro. Il closing dell’operazione è previsto entro il terzo trimestre del 2023.

Paolo Merli, amministratore delegato di Erg ha commentato: «L’acquisizione del parco di Garnacha, il più grande per capacità nel portafoglio rinnovabile del Gruppo, consolida la nostra presenza in Spagna dove raggiungeremo 266 MWp di potenza installata entro la fine dell’anno, con oltre 1 GW di pipeline solare in sviluppo. Con questa operazione Erg raggiunge un importante posizionamento nel paese, con possibili future sinergie industriali, nell’ambito del percorso di diversificazione geografica e tecnologica previsto dal Piano Industriale 2022-2026».