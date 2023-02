Bonus patente: al via le domande per le autoscuole, utenza singola dal 13/2

Tpl Linea ricorda che è attivo il bonus patente, un’agevolazione varata dal Mit mirata alla formazione di nuovi conducenti per il settore dell’autotrasporto (giovani tra i diciotto e i trentacinque anni), mediante l’erogazione di benefici volti a coprire, in parte, i costi necessari al conseguimento dei titoli e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e merci.

Per esempio, per essere alla guida del parco mezzi di Tpl Linea è necessaria la patente D/E e la certificazione Cqc – Carta di qualificazione del conducente. L’età minima per la patente D1 è di 21 anni, mentre per quella D/E è di 24 anni, ma scende a 21 in caso di conseguimento della D1 assieme alla qualifica Cqc. La patente D/E deve essere rinnovata ogni 5 anni fino a 60 anni, poi ogni anno dopo una valutazione della commissione medica fino a 68 anni.

La piattaforma ministeriale per ottenere il bonus è attiva da oggi, 6 febbraio, per le autoscuole che intendano aderire alla misura e dal 13 febbraio per l’utenza, all’indirizzo presentando istanza e compilando il modello disponibile sulla piattaforma stessa.

Sulla piattaforma saranno anche riportate informative all’utenza e diverse faq. Il bonus patente sarà valido retroattivamente per il periodo che va dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2026 e che il contributo sarà pari all’80% della spesa e, comunque, non superiore ai 2.500 euro.