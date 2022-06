La nave scuola Mircea ha lasciato il porto militare di Costanza, Romania, il 6 giugno, nella seconda marcia di addestramento internazionale di quest’anno, una missione dedicata al compimento, nel 2022, di 150 anni di istruzione navale romena. A bordo della nave ci sono 100 allievi militari romeni e stranieri che eseguiranno la loro formazione per circa due mesi.

Mircea, il veliero simbolo della Marina Militare Romena, approderà al porto di Genova dal 22 al 25 di giugno. A Genova il veliero romeno parteciperà alla Rotta Iacobus Maris, dove rappresenterà e promuoverà le tradizioni marittime delle Forze Navali Romene.

La nave scuola potrà essere visitata gratuitamente nel porto di Genova il 23 e il 24 giugno, nell’orario 10-13 e 16-19.

La Romania ha partecipato al meeting del corpo consolare genovese organizzato stamattina al Palazzo della Borsa di Genova per favorire l’interscambio e la ripresa dei contatti all’indomani della pandemia, attraverso oltre 150 incontri business to business dedicati alle aziende liguri e non solo al quale hanno partecipato oltre una trentina di organizzazioni consolari. Il paese, interessato a incrementare lo sviluppo dell’interscambio economico con l’Italia e la Liguria, presenta uno dei regimi fiscali d’Europa più favorevoli allo sviluppo del business con Ires al 16% (Italia 24%) e imposta sui dividendi al 5% (Italia26%).

L’Italia è il secondo partner commerciale della Romania (nel 2020 il commercio totale bilaterale è stato di 13,86 miliardi, nel 2019 15,64%). Nel 2021 erano attive in Romania 23.200 imprese a capitale italiano. Secondo i dati del Registro nazionale per il commercio, al 31 dicembre 2020 il maggior contributo di sottoscrizione di capitale da parte delle imprese italiane è stato nel settore estrattivo e manifattura (42%), in quello dell’ elettricità, del gas e dell’acqua (28%) e nei servizi finanziari e assicurazioni (8,7%).

Il porto romeno di Costanza è il più grande e profondo del Mar Nero.