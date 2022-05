È in arrivo per il 14 giugno a Genova l’11^ stagione di Expandere Liguria: una giornata di lavoro progettata sulle base delle necessità reali e attuali di imprese, di professionisti e di opere sociali presenti e operative nel territorio ligure.

«È l’evento più importante organizzato da Compagnia delle Opere Liguria – spiega Benedetto Lonato, presidente di CdO Liguria – e, quest’anno, verterà sul tema della competitività, affrontata con un approccio innovativo: competitività non significa “essere capaci di arrivare prima dei concorrenti”, ma piuttosto essere consapevoli del proprio valore unico e comprendere come ciascuna componente dell’impresa, grande o piccola che sia, contribuisca a renderlo sempre attuale nel tempo».

Il motto è: «Conoscere per competere».

«La competitività, oggi – precisa Lonato – passa attraverso nuove sfide: capitale umano sostenibile, branding, innovazione dei processi e, pertanto, un’unica formula competitiva che tenga dentro tutto gli attori dell’impresa. Le imprese si sono trovate e si troveranno a gestire lo sviluppo e la crescita che oggi passa attraverso digitalizzazione, organizzazione aziendale, integrazione di competenze e strumenti per aumentare la produttività, che è da intendersi come capacità complessiva di stare sul mercato e di creare valore per tutti. Questo cambiamento deve avvenire nel contesto di una complessità altissima, dove è necessario aprirsi, conoscere, mettere in condivisione saperi e competenze. La trasformazione digitale è, tra gli altri, veicolo decisivo per conseguire un’innovazione duratura e condivisa da tutti i collaboratori».

Il titolo dell’incontro sarà “Non come prima, meglio di prima”. È tratto da una frase di Amadeo Peter Giannini, emigrante ligure e fondatore della Bank of America, che scrisse “Qui si fa credito. Non come prima, meglio di prima” sul cartello con cui riaprì, su un carretto di frutta, la sua banca il giorno dopo il terribile terremoto di San Francisco del 1906.

Dopo anni in cui l’evento ha avuto luogo all’ex convento dell’Annunziata di Sestri Levante, nell’edizione 2022 Expandere Liguria torna a Genova: la location adibita all’iniziativa sarà Villa del Principe, l’illustre dimora dell’Ammiraglio Andrea Doria.

Le iscrizioni a Expandere Liguria 2022 aprono lunedì 9 maggio e chiudono venerdì 10 giugno.