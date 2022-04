Kelinse Eyewear: parte da Genova la “rivoluzione” dell’occhialeria

Non poteva che essere lanciato da Genova il brand Kelinse, nuovo marchio dell’occhialeria nato dalla creatività del gruppo Bestmad, giovanissima realtà di designer con sede a Sant’Ilario.

Nato nel 2021 con una specializzazione nel segmento dei prodotti farmaceutici, il gruppo Bestmad ha portato sul mercato Kelinse Eyewear a gennaio di quest’anno, con l’obiettivo di rivoluzionare il settore dell’occhialeria introducendo una montatura di alta fattura e dal design innovativo, ma allo stesso tempo accessibile: “Rendere la bellezza e la qualità accessibili a un ampio pubblico – spiega l’azienda in una nota – Lo scopo del brand è quello di proporre al consumatore finale e al mondo dei professionisti dell’ottica un prodotto dal design giovane e divertente, ma allo stesso tempo sofisticato e fuori dagli schemi”. Per trasmettere questa sua filosofia, il piccolo brand genovese punta a sfidare i big dell’occhialeria, senza passare per le grandi catene del settore, ma avvalendosi della sola rete distributiva degli ottici indipendenti, ai quali affida il racconto e la descrizione di peculiarità e identità.

La principale caratteristica delle montature Kelinse è sta proprio nel loro design, apertamente ispirato a una delle più importanti scuole italiane, il gruppo Memphis di Ettore Sotssass: ne nascono forme ricercate e fuori dal tempo, disegni originali, colori vivaci e ironici: “Come fu per il gruppo Memphis – fanno sapere da Bestmad – è convinzione del brand che il design sia un modo di comunicare e raccontare, non un’espressione di arte elitaria”.

Già introdotto sul mercato italiano, Kelinse è presente anche in Spagna, a breve sarà anche nelle vetrine delle occhialerie greche, ma il gruppo sta valutando anche ulteriori mercati esteri: in quest’ottica sarà stimolante la partecipazione del nuovo marchio a Mido Eyewear Show, in programma a Milano tra il prossimo 30 aprile e il 2 maggio.