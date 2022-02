A partire da lunedì 28 febbraio le linee Amt 15, 515 e 607 modificheranno il percorso. Nei dettagli:

Linee 15 e 607

Direzione Nervi: i bus, giunti in via Oberdan, proseguiranno per via del Commercio, via Pagano, via Oberdan, via Murcarolo, via Gianelli dove effettueranno capolinea presso l’area appositamente predisposta in concomitanza con la fermata Gianelli 2 Quinto/FS.

Direzione viale Brigata Liguria e Brignole: i bus, in partenza dal capolinea di via Gianelli, proseguiranno per via Gianelli, via Quinto dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 515 circolare

I bus, in partenza dal capolinea di viale Franchini, proseguiranno per via Oberdan, viale Franchini, via Campostano, via D. Somma, via Oberdan, via Murcarolo e via Gianelli. I bus effettueranno poi inversione di marcia in corrispondenza di via Filzi e proseguiranno per via Murcarolo, via Oberdan e viale Franchini (capolinea).

Amt informa inoltre, che ogni martedì, in concomitanza con il mercato rionale di Quinto, la linea 515 sarà denominata 515/ ed effettuerà servizio dalle 5,35 alle 15 limitatamente a Nervi.

Di seguito si riporta il percorso.

Direzione largo Edilio Pesce: i bus in partenza dal capolinea di viale Franchini, proseguiranno per via Oberdan, viale Franchini, via Campostano, via D. Somma, via Oberdan e largo Edilio Pesce (capolinea).

Direzione viale Franchini: i bus, in partenza dal capolinea di largo Edilio Pesce, proseguiranno per via Oberdan e viale Franchini (capolinea).