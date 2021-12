Avvio negativo per la Borsa di Milano: l’indice Ftse Mib ha aperto in calo dello 0,56%. Nel listino principale guadagnano Diasorin (+1,94%) e Unicredit (+1,73%). In calo Ferrari (-1,46%) e Moncler (-1,44%).

Piazze Europee in ribasso all’apertura: Londra -0,2%, con Parigi e Francoforte -0,4%.

Mercati asiatici negativi, condizionati dalle perdite di Wall Street, dalle attese per il rilascio dell’inflazione Usa e, soprattutto, per il ‘default limitato’ assegnato da Fitch a Evergrande e Kaisa, i due sviluppatori immobiliari in crisi. In questo quadro Tokyo ha chiuso in ribasso di un punto percentuale.

Prezzo del petrolio in discesa: il Wti passa di mano a 70,70 dollari in calo dello 0,34%, il Brent segna 74,09 dollari al barile (-0,44%).

Nei cambi euro stabile in avvio di giornata: scambia a 1,1294 dollari (+0,01%) e a 128,27 yen (+0,08%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è sostanzialmente stabile a 134 punti base. Il rendimento è a +1%.