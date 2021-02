Chiusura in rosso per le principali Borse europee, tranne che per Madrid (+0,58%). Francoforte segna -0,69%, Parigi -0,24%, Londra -0,11%. Milano ha terminato le contrattazioni con Ftse Italia All Share -0,18%, Ftse Mib -0,15%, Ftse Aim Italia -0,23%. In aumento lo spread Btp/Bund, attestato su 102 punti (variazione +2,58%, rendimento Btp 10 anni +0,79%, rendimento Bund 10 anni -0,23%). A frenare i listini e ad aumentare lo spread Btp/Bund sono stati i forti rialzu dei tassi sui titoli governativi.

A Piazza Affari rally di Tenaris (+13,74%) dopo aver pubblicato i numeri del quarto trimestre e soprattutto aver fornito un outlook sul 2021 promettente. Mentre proprio la mancanza di una chiara indicazione sui target 2021 ha penalizzato Saipem (-9,28%).

Sul mercato valutario, l’euro sale a 1,222 dollari (da 1,2136 ieri in chiusura) grazie alla debolezza del dollaro. La divisa europea scambia inoltre a 129,89 yen (da 128,6), mentre il rapporto dollaro/yen è a 106,22 (105,94).

Il prezzo del petrolio scende a 63,1 dollari al barile (-0,1%) nel Wti di aprile e a 66,8 dollari (-0,4%) per il Brent.