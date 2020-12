Questa notte la Liguria sarà interessata da una prima fase di maltempo intensa e veloce, che porterà fenomeni di varia natura sulla nostra regione: piogge, temporali, neve anche in prossimità della costa, calo termico con disagio da freddo e possibile gelicidio, venti forti e mareggiate intense.

I prevedibili effetti al suolo hanno portato Arpal a emanare le seguenti allerte meteo per lunedì 28 dicembre:

Allerta gialla per temporali sul centro-levante regionale (bacini piccoli e medi delle zone B-C-E) dalla mezzanotte alle 8.

Allerta per neve nella zona A (Comuni interni): gialla da mezzanotte alle 12.

Nella zona B, per quello che riguarda i Comuni interni, è gialla da mezzanotte alle 2, poi arancione fino alle 8, poi gialla fino alle 12. Nei Comuni costieri della zona B gialla dalle 2 alle 12.

Nelle zone D ed E (bacini padani di ponente e levante): gialla dalle 22 di domenica 27 dicembre, alle 2 di lunedì 28 dicembre, poi arancione fino alle 8, poi gialla fino alle 12.

Ecco i fenomeni meteorologici segnalati dall’ultimo avviso meteo:

Lunedì 28 dicembre: fino al mattino piogge diffuse anche a carattere temporalesco, cumulate elevate su C, significative su BE. Alta probabilità di temporali forti su BCE. Nevicate moderate a tutte le quote su D, parte occidentale di E e interno di B, spolverate anche sulla costa su B, quota neve oltre 600-800 m su AC e parte orientale di E. Venti meridionali di burrasca forte (70-80 km/h) su C nelle prime ore, di burrasca (60-70 km/h) su A e rilievi di E, settentrionali di burrasca su B al mattino. Mareggiate diffuse di libeccio, intense su BC specie dalla sera.

Martedì 29 dicembre: nella prima parte della giornata insiste il flusso umido sudoccidentale con precipitazioni diffuse a Levante, con cumulate significative su C. Quota neve oltre 800-1000 m. Le precipitazioni potranno assumere carattere di rovescio o temporale con bassa probabilità di fenomeni forti. Venti forti (50-60 km/h) e rafficati meridionali su ABC nelle prime ore, in attenuazione e rotazione dai quadranti settentrionali su B. Mare molto agitato con mareggiate estese e intense su BC nella notte, in graduale scaduta dalla mattinata.