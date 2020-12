L’Istat ha reso noto i dati sui decessi dei primi nove mesi del 2020. Un dato che occorre tenere d’occhio in attesa dell’aggiornamento con i dati di ottobre e novembre, coincidenti con la seconda ondata di contagi da Covid. Per la Liguria si tratta di un 10,2% in più rispetto alla media 2015-2019.

Andando a vedere le percentuali dei capoluoghi e delle principali città liguri, a confronto con il periodo 2015-2019 emerge che a Imperia l’incremento decessi luglio +10%, agosto +16,3%, settembre +6,4%. Per quanto riguarda gli over 65 il dato sui primi nove mesi del 2020 è significativo: +20,5% tra i 65 e i 74 anni, +43% tra i 75 e 84 anni e +34,3% tra gli over 84 rispetto alla media 2015-2019. Sanremo vede un aumento della mortalità del 7,1% a luglio, del 27,3% ad agosto e dell’8,6% a settembre. Sui nove mesi la categoria tra i 75 e gli 84 anni ha visto un aumento della mortalità del 18,3%, quella degli over 84 del 23,1%. In calo invece del 12,5% quella dei 65-74 anni: -12,5%.

In provincia di Savona Albenga è altalenante: +9,2% a luglio, -29,8% ad agosto e +12,1% a settembre. Il dato sui nove mesi degli over 65 anni vede un incremento notevole dei morti soprattutto nella categoria 65-74 (+31,3%) e over 84 (+49,1%), più contenuto quello dei 75-84enni (+8,1%).

Savona invece segna un -20,1% a luglio, un +5,6% ad agosto e un +0,6% a settembre. Per quanto riguarda gli anziani -16,9% i morti nei primi mesi del 2019 tra i 65-74enni, in aumento del 5,1% invece i decesi tra i 75-84enni e del 19,9% per gli over 84.

In provincia di Genova Chiavari ha visto un calo del 22,1% a luglio e un aumento del 13,6% ad agosto e del 7,6% a settembre. Per quanto riguarda gli anziani un lieve calo nei primi nove mesi del 2020 per i 65-74enni (-1,7%), mentre è stato registrato un aumento del 12,6% dei decessi tra i 75-84enni e del 22,2% tra gli over 84.

Genova, dopo una diminuzione per due mesi consecutivi a luglio e agosto (-8,6% e -4,9%), aumenta del 2,7% a settembre. Notevoli le percentuali di incremento sugli anziani nei primi nove mesi del 2020: +16% per la categoria 65-74 anni, +21,4% per la categoria 75-84 anni e +25% per quella degli over 84. Si tratta, i numeri assoluti, di 93, 288 e 572 persone, rispettivamente.

Alla Spezia, che prima di tutti ha visto espandersi un focolaio ad agosto, non è un caso che la mortalità a settembre 2020 sia aumentata del 53,6% (a luglio +4,1% e ad agosto -4,6%). Il dato sui morti over 65 per i primi 9 mesi del 2020 vede un aumento per tutte e tre le categorie già citate: +15,8% (65-74 anni), +17,2% (75-84 anni) e +7,5% (85 anni e più).

Andando a guardare i dati dei comuni più piccoli alcune percentuali sono molto più alte, ma perché si basano su una base di popolazione ridotta, dove basta un paio morti in più per creare incrementi o diminuzioni a tre cifre. Solo per fare qualche esempio Rezzo a luglio segna un +233,3% ad agosto un +25% e un +66,7 a settembre. Bormida a luglio, agosto e settembre segna rispettivamente un +400%, +100% e +150%. Magliolo addirittura a luglio ha segnato un incremento del 900%. Murialdo, nei tre mesi ha visto un +650%, +250% e +233,3%. Brugnato un +200%, un +233,3% e un +114,3%.