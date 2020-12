«Abbiamo deciso di avviare subito il piano strategico 2021 per essere pronti alla sfida del dopo Covid e contribuire così a dare risposte concrete in termini di nuovi posti di lavoro. Il nuovo progetto per la creazione di un hub di call center di eccellenza, con l’assunzione di almeno 50 operatori l’anno per il prossimo triennio, rappresenta anche una risposta immediata al bisogno di occupazione del nostro territorio in questo momento di incertezza e di attesa. La ricerca di personale locale resta un nostro primario obiettivo perché garantisce le ricadute economiche e sociali interamente sul nostro territorio e non trasferite altrove o addirittura all’estero». Lo annuncia il presidente di Spigas Clienti, Aldo Sammartano.

Spigas Clienti, società del Gruppo Canarbino, nel territorio spezzino opera da oltre venti anni come società di riferimento per la fornitura di gas, luce e servizi.

«Diverse sono le figure professionali che possono aspirare all’assunzione in Spigas Clienti e nel Gruppo Canarbino – precisa la responsabile Risorse Umane del gruppo Lucia Garfagnini – . Già lavorano per noi più di 350 persone e siamo pronti a valutare tutti coloro che desiderano investire la propria professionalità in un progetto locale ambizioso che punta alla ricerca costante dell’eccellenza nel territorio. I profili che inseriremo nel nostro call center avranno la possibilità di crescere e di stabilizzarsi all’interno della nostra struttura aziendale. I destinatari sono prioritariamente i residenti in provincia della Spezia, dove Spigas Clienti opera da anni e dove ha superato i 20.000 utenti di gas ed energia elettrica, e nella provincia di Massa e Carrara, dove la società ha recentemente inaugurato due sportelli commerciali, uno ad Aulla e l’altro a Marina di Carrara».