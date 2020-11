«Un gruppo di giovani e intraprendenti genovesi ha organizzato uno straordinario servizio di volontariato a sostegno delle attività di ristorazione e aziende agricole della città per fidelizzare i loro servizi in un momento non facile. Mettono a disposizione la loro professionalità creando una rete che possa offrire consulenza di comunicazione e grafiche alle attività e, sempre gratuitamente, aiutano gli esercenti nelle consegne a domicilio. Il progetto si chiama ZenAsporto. E vi consiglio di provarlo: io oggi l’ho utilizzato per il mio pranzo in ufficio»! Lo scrive su Facebook il sindaco di Genova, Marco Bucci.

ZenAsporto è nata con l’idea di mettersi a disposizione in maniera gratuita per la città e per le sue attività, creando una rete operativa pubblicitaria e logistica a sostegno delle imprese locali.