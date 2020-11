Cgil, Cisl, Uil Liguria insieme alle rispettive categorie sindacali dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp hanno chiesto un incontro urgente al presidente Giovanni Toti.

Al centro della richiesta le esternazioni del presidente sulla popolazione anziana.

I sindacati intendono chiedere al presidente quali siano le azioni che sono state messe in pratica per proteggere gli over 65: stato degli accordi con i medici di famiglia, medicina territoriale, assistenza domiciliare, percorsi sanitari specifici per i cronici, monitoraggio di ospiti e lavoratori delle strutture pubbliche e private, informazioni e comunicazioni continue alle famiglie, campagna vaccinale antinfluenzale, sono solo alcuni dei temi sui quali il presidente e il precedente assessore si sarebbero dovuti impegnare di più.

Agire o non agire in tal senso fa la differenza tra proteggere le persone o al contrario isolarle. È indispensabile agire in fretta e avere gli stessi obiettivi. È l’insieme delle azioni di prevenzione e tutela a garantire una vita dignitosa a questa fascia di popolazione, limitando al massimo il rischio del contagio e senza rischiare di confinare o lasciare al loro destino gli anziani. Vista l’urgenza e la delicatezza del tema, Cgil Cisl Uil confederali e di categoria ritengono che una convocazione in tempi rapidi sia quanto mai opportuna.

Il documento è a firma di Federico Vesigna, segretario generale Cgil Liguria, Bruno Sciaccaluga segretario generale Spi Cgil Liguria, Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria, Sergio Migliorini, segretario generale Fnp Cisl Liguria, Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria, Alba Lizzambri, segretaria generale Uil Pensionati Liguria.