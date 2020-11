Prende il via la sperimentazione 5G a Genova. Vodafone insieme a Comune di Genova, Amt di Genova, Leonardo, Cnr e Start 4.0 si è aggiudicata il bando pubblico indetto dal ministero dello Sviluppo Economico, per realizzare 4 progetti negli ambiti di sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture.

Cos’è il 5G Il 5G rappresenta la naturale convergenza delle soluzioni tecnologiche più evolute con capacità di banda e velocità di trasferimento dati che arriveranno a superare i 10 Gbps ed una latenza su rete radio al di sotto dei 10 ms (millisecondi). Questa innovazione consente di trasferire la capacità di calcolo dai device al cloud e rendere i terminali in grado di gestire applicazioni ad alto carico computazionale. Una rete ultra-affidabile per offrire servizi e soluzioni che estendono l’esperienza del singolo a nuovi modelli di interazione e che consente alle aziende di diventare più efficienti e più competitive e alle pubbliche amministrazioni di erogare servizi pubblici evoluti.

Ecco i progetti:

Monitoraggio infrastrutture tramite droni – progetto realizzato da Vodafone, Comune di Genova e Start 4.0

Utilizzo di droni telecontrollati per l’ispezione remota di infrastrutture stradali. In particolare, il drone trasmetterà dati in alta definizione per una rapida e accurata ricostruzione 3D dell’infrastruttura in esame. Tali informazioni verranno rese immediatamente disponibili al Comune di Genova per la pianificazione di eventuali interventi di manutenzione. Infine, il drone verrà controllato da remoto, abilitando quindi le operazioni di volo condotte in Bvlos in 5G.

Informazioni sulla qualità del manto stradale – progetto realizzato da Vodafone, Comune di Genova, Amt Genova, Cnr, Leonardo e Start 4.0.

Un mezzo pubblico connesso in 5G, opportunamente equipaggiato di videocamere in alta definizione, sarà in grado di rilevare in tempo reale informazioni utili alla manutenzione del manto stradale. In particolare, l’autobus trasmetterà le immagini acquisite all’infrastruttura di calcolo e controllo messa a disposizione dalla rete 5G, su cui risiederanno algoritmi opportunamente addestrati a riconoscere segni di degrado e ammaloramento delle pavimentazioni senza l’impiego di operatori di campo. Le informazioni saranno rese disponibili in tempo reale alla centrale di monitoraggio dell’Amministrazione comunale per gestire tempestivamente eventuali rischi connessi e pianificare in modo più efficiente gli interventi di manutenzione.

Preferenziamento semaforico – progetto realizzato da Vodafone, Comune di Genova, Amt Genova, Leonardo e Start 4.0.

Sviluppo di un sistema di controllo dinamico della segnalazione semaforica che una volta connessa in 5G permetterà di gestire l’attivazione di una onda verde in favore dei mezzi di trasporto pubblico, valutando anche i flussi di veicoli che confluiscono all’incrocio. Dalla centrale di controllo si potrà pertanto intervenire per gestire direttamente condizioni di esercizio in favore del mezzo pubblico in avvicinamento all’incrocio semaforico.

Driver Alert – progetto realizzato da Vodafone, Comune di Genova, AMT Genova, CNR, Leonardo e Start 4.0.

Creazione di un ecosistema di mobilità cooperativa, in cui le tecnologie utilizzate (C-V2X, Multi-Access Edge Computing, video streaming real time, Artificial Intelligence e Machine Learning) permettono di migliorare la sicurezza stradale informando il conducente del mezzo pubblico di potenziali rischi od ostacoli sul suo percorso non direttamente visibili dal suo angolo di visuale (incrocio cieco).

«La sperimentazione 5G è un grande acceleratore per Genova. L’iniziativa raggruppa grandi realtà nazionali e internazionali e crea un ecosistema aperto di sviluppo – dichiara Sabrina Baggioni, 5G Program director di Vodafone Italia – i progetti che andremo a realizzare sono dei veri campi di ricerca e sperimentazione che ci premetteranno di evidenziare come il 5G è la base per creare vera innovazione sociale al servizio della città e dei cittadini di Genova; una tecnologia che permette di ridisegnare tutte le filiere industriali e di servizio. Un appuntamento al quale non potevamo mancare in una città importante come Genova con un forte Dna legato all’innovazione ed alle tecnologie digitali».

«Genova dimostra di poter cogliere le migliori opportunità per lo sviluppo della città e lo fa – dichiara l’assessore Matteo Campora del Comune di Genova – grazie a una grande collaborazione tra pubblico e privato. La rete 5G porta una significativa evoluzione in ambiti come mobilità e sicurezza, e sarà un ottimo strumento per contribuire allo sviluppo della città. Il Comune di Genova è protagonista di una forte apertura verso le imprese innovative, come dimostra la collaborazione solida con tutti i partner dell’iniziativa».

«La tecnologia evolve e il settore del Tpl non può restare indietro – dichiara Marco Beltrami, amministratore unico di Amt – il 5G avrà un impatto fortissimo sulla mobilità. Amt, fedele alla sua missione, vuole essere all’avanguardia e protagonista dell’innovazione. La qualità dei partner di questo progetto è un riconoscimento dell’impegno di Amt verso l’innovazione tecnologica».

«Il Cnr contribuisce alla sperimentazione 5G di Genova con importanti competenze in wireless communication, machine learning e visual computing – dichiarano congiuntamente Michela Spagnuolo e Paolo Ravazzani, direttori degli istituti partecipanti – il lavoro si svilupperà in stretta collaborazione con tutti i partner seguendo la catena di design, implementazione e integrazione, con particolare coinvolgimento nello sviluppo di algoritmi innovativi per la caratterizzazione di situazioni di rischio identificabili dai dati raccolti nei progetti».

«Start 4.0 ha tra gli obiettivi prioritari quello di sostenere e accelerare progetti di innovazione altamente tecnologici – commenta Paola Girdinio, presidente di Start 4.0 – per rendere maggiormente efficienti i processi collaborativi tra imprese e tra settore pubblico e quello privato. Siamo quindi orgogliosi di essere partner del progetto Genova 5G per valorizzare e sensibilizzare i benefici nell’utilizzo della tecnologia 5G in relazione alle tematiche di sicurezza e mobilità, con impatti sull’intera società».

Leonardo, in una nota aziendale, afferma di scegliere ancora una volta di puntare sul capoluogo ligure per lo sviluppo di progetti con una forte connotazione tecnologica, mettendo le proprie competenze al servizio della comunità nel solco del consolidamento del legame con il territorio. Mobilità intelligente e sicurezza integrata sono aree su cui l’impegno dell’azienda è sempre stato molto intenso. Oggi questo impegno si rinnova con l’utilizzo del 5G e di altre tecnologie innovative per migliorare il sistema dei trasporti, in particolare per consentire il controllo e la gestione dei flussi di traffico e il monitoraggio dei percorsi.