Il Policlinico San Martino ha dichiarato di essere in procinto di assumere oltre 500 infermieri a chiamata diretta e oltre 40 operatori sociosanitari interinali nell’immediato futuro. Lo annuncia la Cisl Fp Liguria.

Saranno allestite le visite mediche per il personale da assumere con una procedura appositamente dedicata che non venga intralciata dalle difficoltà burocratiche e sanitarie che il virus pone.

Gabriele Bertocchi, segretario generale Cisl Fp Liguria, spiega: «Da questo bacino potranno attingere anche le altre aziende sanitarie, nella speranza che le drammatiche condizioni causate anche dal ritardo con cui la macchina organizzativa si è mossa sino a ora possano essere superate, dando a tutti gli infermieri, OSS e operatori vari il modo di rifiatare, e a i pazienti di ottenere ciò che gli spetta di diritto. Speriamo vivamente che d’ora in poi la “visione organizzativa d’assieme” da noi auspicata abbia finalmente luogo, unitamente a quella indispensabile razionalizzazione interaziendale delle attività, che ad oggi non si è ancora vista».

A questo livello è divenuto impossibile garantire le normali attività sanitarie a sostegno della salute pubblica.

Andrea Manfredi, operatore federazione Cisl Fp Liguria aggiunge: «Facciamo qui riferimento al San Martino come esempio che vale per tutte le realtà ospedaliere genovesi e liguri parlando di un pronto soccorso subissato di ingressi, con tempi di incalcolabili. Senza annoverare tutti i reparti chiusi per recuperare personale da dedicare alla lotta al virus o riconvertiti a reparto Covid, registriamo giorno per giorno la riduzione della capacità operativa dell’ospedale più grande della regione, che non può permettersi di perdere l’alta specializzazione che lo caratterizza. Non ci sono solo i pazienti colpiti dalla pandemia, ma anche tutti quelli che sono afflitti da altre patologie e che hanno parimenti diritto ad essere curati. Basti pensare che oggi sul territorio genovese non esiste una pneumologia che non sia Covid. E quanto sin qui segnalato per il Policlinico San Martino, vale per tutte le altre realtà sanitarie pubbliche».

Per giorni, a tutela di dipendenti e pazienti, la Cisl Fp ha denunciato l’esponenziale peggioramento della crisi in corso, con tutti i mezzi e a tutti i livelli, chiedendo assunzioni, protestando contro le ipotesi di sospensione delle ferie del personale sanitario già stremato, e per tutta l’insostenibile situazione che si stava sviluppando.