Il Salone Nautico di Genova ha scelto l’innovativa piattaforma d.Ticketing di Develon per permettere ai visitatori un acquisto più pratico dei biglietti per l’ingresso alla manifestazione, insieme ad altri servizi ed eventi correlati.

L’obiettivo è quello di sfruttare le sinergie con la città e con partner selezionati per offrire ai visitatori un pacchetto completo di prodotti e servizi integrati tramite i quali organizzare al meglio l’esperienza di viaggio a Genova in occasione del Salone Nautico.

Oltre all’integrazione con gli speciali tornelli dotati di termoscanner che verificano automaticamente la temperatura di chi accede alla manifestazione o agli eventi in calendario, d.Ticketing associa a ogni biglietto acquistato l’invio via email del questionario di autocertificazione Covid-19 la cui compilazione è obbligatoria per poter accedere al Salone. Un promemoria automatico viene inviato tramite email e Whatsapp a tutti i possessori di biglietti che, all’approssimarsi della data d’inizio della manifestazione, non avessero ancora compilato il questionario.

Il blocco delle prenotazioni o acquisto dei biglietti, una volta raggiunto il limite massimo di persone ammesse in una determinata area o evento, mette gli organizzatori nella condizione di pianificare gli accessi alle diverse aree del Salone e di gestire gli ingressi in base ai posti disponibili nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid-19.

Progettata con logiche e linguaggi di ultima generazione, la piattaforma d.Ticketing è certificata Siae e dispone di funzionalità che permettono di offrire a espositori e visitatori servizi a elevato valore aggiunto.

In chiave B2B, d.Ticketing offre specifici servizi, già attivi anche per il Salone Nautico, agli espositori: per esempio, l’acquisto di voucher per invitare i propri clienti e il download di pass nominativi che consentono ad allestitori ed espositori l’ingresso agli spazi fieristici.

d.Ticketing inoltre include ulteriori funzionalità per assicurare la migliore esperienza di acquisito ai visitatori di fiere e grandi eventi, quali la possibilità di acquistare i pass per il parcheggio, i servizi transfer dall’aeroporto, il merchandising e di prenotare gli accessi a conferenze ed eventi interni alle manifestazioni.