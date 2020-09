Sono 16 i Comuni al voto in Liguria alle prossime elezioni del 20 e 21 settembre 2020, il 6,8% del totale. Non sono previsti turni di ballottaggio, perché si tratta di Comuni inferiori ai 15 mila abitanti (salvo il caso di parità di voti dei candidati sindaco più votati).

In Provincia di Genova sono 8 i Comuni chiamati alle urne in contemporanea con le elezioni regionali e il referendum confermativo: Casella, Cogoleto, Crocefieschi e Zoagli non hanno un sindaco uscente per vari motivi. A Casella Francesco Collossetti si è spento l’anno scorso, a Cogoleto Mauro Cavelli si era dimesso per motivi personali, a Crocefieschi il sindaco Carlo Castello si era dimesso a un mese dall’elezione nel 2019 a causa delle difficoltà finanziarie dell’ente, che gli impedivano di lavorare. A Zoagli il sindaco Franco Rocca era stato sospeso a causa dell’inchiesta spese pazze e la maggioranza di governo si era dimessa in blocco per divergenze con gli uffici comunali.



Gli altri Comuni al voto sono Ronco Scrivia (sindaco uscente Rosa Oliveri), San Colombano Certenoli (sindaco uscente Giovanni Solari), Torriglia (sindaco uscente Maurizio Beltrami), Vobbia (sindaco uscente Simone Franceschi).

In Provincia di Imperia i Comuni sono 5: Aquila d’Arroscia (sindaco uscente Tullio Cha), Perinaldo (sindaco uscente Francesco Guglielmi), Pietrabruna (sindaco uscente Miriano Pirero), Rocchetta Nervina (sindaco uscente Marco Rondelli) e Santo Stefano al Mare (sindaco uscente Elio Di Placido).

Nello spezzino sono due i Comuni: Lerici (sindaco uscente Leonardo Paoletti) e Levanto (sindaco uscente Ilario Agata).

Solo uno il Comune nel savonese: Zuccarello (sindaco uscente Claudio Paliotto).

I candidati sindaco

Provincia di Genova

A Casella sono tre i candidati: Jenny Verduci (lista Casella Futura), Gabriele Reggiardo (lista Casella è di tutti) e Virgilia Frati (Casella da vivere).

Anche a Cogoleto sono tre: Mauro Siri (Mauro Siri per Cogoleto), Paolo Bruzzone (Siamo Cogoleto), Luca Gotro (Movimento 5 Stelle).

Tre i candidati anche a Crocefieschi: Saverio Siorini (L’altra Italia), Filippo Bassignana (lista Croce dei Fieschi) e Pier Enrico Mendace (Voce di Croce).

A Ronco Scrivia si sono candidati Rosa Oliveri (Insieme per il paese) e Ariella Ginesi (Uniti per cambiare).

A San Colombano Certenoli in lizza Carla Casella (Nella continuità verso il futuro) e Claudio Solari (Territorio e sviluppo).

A Torriglia si sfidano Maurizio Beltrami (Torriglia 2020 insieme per il futuro) e Alberto Macrì (Torriglia Libera).

A Vobbia sono ben quattro i candidati: Laura Masullo (Vivere a Vobbia), Maria Borgia (L’altra Italia), Simone Franceschi (Vobbia vuole vivere), Enrico Bossa (Vobbia si cambia).

A Zoagli tre quelli in lizza: Luigi Fortunati (Zoagli per tutti), Fabio De Ponti (Zoagli insieme), Gian Giacomo Solari (Zoagli nel cuore).

Provincia di Imperia

Ben tre i candidati ad Aquila d’Arroscia: Tullio Cha (Uniti per Aquila), Massimo Ghersi (Insieme per Aquila) e Vincenzo Miggiano (L’altra Italia).

Due i contendenti a Perinaldo: Vincenzo Di Donato (Viviamo Perinaldo) e Mauro Agosta (Perinaldo 2.0)

Pietrabruna vede tre candidati: Massimo Rosso (Borghi Uniti), Franca Ranise (Rilanciamo Pietrabruna e le sue frazioni) e Alessandro Rossi (Insieme per il nostro Comune).

Un candidato a Rocchetta Nervina: Claudio Basso (lista Castrum Barbaire).

Anche Santo Stefano al Mare si presenta solo un candidato: Marcello Pallini per la lista Insieme con Pallini Sindaco (in questo caso occorre raggiungere il quorum elettorale per non far commissariare il Comune).



Provincia della Spezia

A Lerici si contendono la fascia tricolore Roberto Vara (Siamo il Golfo dei Poeti), Giovanni Agnellin (Lerici Sogna), Leonardo Paoletti (Per Lerici e i suoi borghi).

A Levanto sono tre i candidati: Luca Del Bello (Levanto insieme), Gino Lapucci e Stefano Delbene (Levanto – Azione civica indipendente).

Provincia di Savona

A Zuccarello si candidano Luca Dalmasso (Zuccarello che cambia), Claudio Paliotto (Uniti per Zuccarello collaborazione e sviluppo) e Davide De Lorenzo (L’altra Italia).