Nessun nuovo caso positivo relativo al cluster di Savona, che risulta ormai circoscritto e in fase di esaurimento. Secondo l’ultimo bollettino coronavirus di Alisa, i casi totali da inizio emergenza sono 10.238, due in più rispetto a ieri, tutti relativi all’Asl 3 genovese.

1.308 sono individuati da test di screening o contact tracing e 8.930 in pazienti sintomatici

Gli attualmente positivi sono 1.147 (+1): 21 (+1) in ospedale, nessun in terapia intensiva, 174 in isolamento domiciliare (-22). I guariti non più positivi restano 7.523. Un decesso segnalato oggi, ma avvenuto il 30 luglio 2020, per un totale di 1.568 morti da inizio emergenza. Oggi sono stati effettuati solo 608 tamponi (in totale 192.669 da inizio pandemia).

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 = 7

Asl 2 = 4

Asl 3 Villa Scassi = 3

San Martino = 1

Galliera = 2

Asl 4 = 2

Asl 5 = 2

Attualmente positivi per residenza:

IM = 68 (+0)

SV = 140 (+0)

GE = 757 (+1)

SP = 28 (+0)

Fuori regione = 51 (+0)

Altro o in fase di verifica = 103 (+0)

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono in totale 613, così suddivise:

Asl 1 = 19

Asl 2 = 152

Asl 3 = 197

Asl 4 = 84

Asl 5 = 161