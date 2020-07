Dalla Regione Liguria 250 mila euro di finanziamento per gli interventi di manutenzione del Castello della Pietra a Vobbia, in provincia di Genova. Lo annuncia l’assessore regionale ai Parchi Stefano Mai.

I fondi saranno trasmessi al Comune di Vobbia e serviranno per coprire parte dei lavori necessari a due interventi cofinanziati dal Comune stesso. Un lotto prevede la realizzazione di nuovi spazi attrezzati alla sosta e al ristoro in prossimità del Castello della Pietra e la realizzazione di un’area di atterraggio occasionale per l’elisoccorso in val Vobbia. Il secondo lotto è invece finalizzato alla messa in sicurezza del tetto e della sua copertura e del percorso di accesso al torrione del castello stesso.

Oltre ai vari lavori di messa in sicurezza e per le nuove strutture, a breve saranno apportati anche nuovi allestimenti interni.

Da anni, grazie alla gestione del Parco dell’Antola, il Castello è aperto tutti i fine settimana, dal lunedì di Pasqua all’ultima domenica di ottobre. Quest’anno, tuttavia, viste le disposizione legata al coronavirus, è invece visitabile solamente su appuntamento, prenotabile negli uffici del Parco.