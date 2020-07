Aumentano a 58 le corse della linea 82 di Atp, che collega Santa Margherita e Portofino, considerata la linea turistica per eccellenza.

Sono nuovamente disponibili le corse serali con partenze da Santa per Portofino nel dopo cena alle 20,37, 21,37 e 22,37, mentre per il ritorno by night dalla piazzetta per Santa si può scegliere tra le partenze alle 21, 22 e 23.

Da Santa Margherita per Portofino la prima partenza del giorno è fissata alle 7,07 mentre da Portofino per Santa Margherita prima partenza alle 7,30.

Sempre da oggi tornano le linee per le frazioni di Rapallo, che erano state sospese durante il periodo del lockdown e sostituite egregiamente con il servizio “Chiamabus”, che peraltro resta ancora in alcune località del Tigullio Occidentale. Per quanto riguarda le linee da Rapallo che sono nuovamente regolari da oggi, si tratta della linea 83 per San Massimo, della 84 per Savagna, della 85 per Arbocò e Ciniero, della 87 per Montepegli, della 89 per Laggiaro-via delle Balze, della 91 per Sant’Agostino-via Landea e della linea 93 per Costasecca.