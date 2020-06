Sono 2.791 i liguri attualmente positivi al coronavirus (28 in meno di ieri). 175 i pazienti in ospedale (7 in meno), di cui 6 in terapia intensiva (1 in meno). 390 quelli al domicilio (25 in meno).

I positivi clinicamente guariti a casa sono 2.277 (4 in più), i guariti non più positivi 5.487 (40 in più). Da inizio emergenza i casi totali sono arrivati a quota 9.749 (17 in più oggi).

I deceduti accertati oggi sono 5, per un totale di 1.471.

Pochi i tamponi effettuati oggi: 946, per una quota totale di 110.006.

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo:

Asl 1 = 31 (3 in terapia intensiva)

Asl 2 = 40 (1 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi = 36 (1 in terapia intensiva)

San Martino = 20 (1 in terapia intensiva)

Galliera = 24

Asl 4 = 11

Asl 5 = 13

I positivi per provincia sono 318 a Imperia (2 in meno), 459 a Savona (stabile), 1.935 a Genova (26 in meno), 77 alla Spezia (2 in più). I non assegnati sono 2 (2 in meno).

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 763:

Asl 1 – 124

Asl 2 – 184

Asl 3 – 291

Asl 4 – 83

Asl 5 – 81