Da oggi la Regione Liguria fornisce il dato su quanti sono i positivi sintomatici e quelli asintomatici tra gli attualmente positivi al coronavirus. Oggi sono 2.332 le persone accertate positive: 76 in meno rispetto a ieri. Gli asintomatici sono ben 2.202 (74 in meno di ieri), 130 quelli con sintomi (2 in meno), 118 in isolamento domiciliare (6 in più).



14 i nuovi casi (per un totale di 9.824 da inizio emergenza).

In ospedale restano 130 pazienti (2 in meno), di cui 5 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

I guariti non più positivi sono 5.989 (84 in più). I morti accertati sono 6 (1.503 in totale).

I tamponi effettuati oggi sono 1.163 per un totale di 117.410.

Gli ospedalizzati sono divisi così sul territorio:

As l1 – 22 (2 in terapia intensiva)

Asl 2 – 33 (1 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi – 27

San Martino – 18 (2 in terapia intensiva)

Galliera – 12

Asl 4 – 8

Asl 5 – 10

I positivi per provincia sono 272 nell’imperiese (5 in meno), 374 nel savonese (2 in meno), 1.616 in quella di Genova (69 in meno), 68 nello spezzino (stabili). I non assegnati sono 2.

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 601:

Asl 1 – 108

Asl 2 – 154

Asl 3 – 218

Asl 4 – 59

Asl 5 – 62