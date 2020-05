Chiusura positiva per le principali Borse europee in vista delle graduali riaperture previste nei principali paesi europei. Milano ha terminato le contrattazioni con con Ftse Italia All Share +1,14% e Ftse Mib +1,13%. Netto calo dello spread Btp/Bund, attestato su 231 punti (-5,41%).

A Piazza Affari rimbalzo di Banco Bpm (+5%), dopo i conti trimestrali diffusi ieri a mercati chiusi. Bene anche Atlantia (+4,81%), Prysmian (+4,16%) e Cnh (8+4,05).

Sul fronte dei cambi, l’euro passa di mano a 1,0857 dollari (1,083 in avvio e 1,0789 ieri sera) e 115,659 yen (115,2 e 114,913) con il dollaro che vale 106,521 yen (106,34 e 106,51).

In modesto rialzo il prezzo del petrolio: il contratto consegna giugno sul Wti sale del 3,18% a 24,3 dollari al barile e il contratto consegna luglio sul Brent del Mare del Nord del 2,51% a 30,2 dollari al barile.