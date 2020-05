La Spezia deserta nelle giornate di lockdown: immagini uniche, riprese nei giorni scorsi dai droni di Dronework, insieme a Dronepromotion e Droneasy.

Tre le squadre al lavoro, autorizzate da Enac, Marina Militare e con informativa alla Prefettura, per riprendere i luoghi più belli della città. Un lavoro che ha impegnato per tre gironi piloti e addetti con immagini diurne e serali.

Dronework opera spesso in zone interdette al volo droni come La Spezia o gran parte di Genova ove occorrono particolari autorizzazioni Enac.

Il risultato è stato l’ottenimento di immagini rarissime e forse irripetibili per quell’area che è sottoposta a divieto di sorvolo aereo se non autorizzato preventivamente. Presto saranno pubblicate sui social e racchiuse in un filmato che sarà diffuso da Confcommercio.

1 di 5

«Un lavoro complicato quasi impossibile da realizzare, dato i divieti e le limitazioni dei mezzi, ma utilizzando tutti gli strumenti a disposizione e con le strade praticamente deserte per il lockdown è stato possibile ottenere immagini straordinarie», dice Mauro Rattone di Dronework.

Sono stati utilizzati droni inoffensivi per le riprese più delicate, fino a Inspire 2 dotato di ottiche particolari. Utilizzato anche uno speciale apparecchio aerostatico con cavi di ritenuta.