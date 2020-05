F.lli Razeto & Casareto OSSH conquista il Muse Design Award 2020, premio attribuito alla maniglia luminosa realizzata per elevare la sicurezza a bordo di navi e yacht.

Il premio va a una linea di maniglie luminose per uso marittimo e nautico, che possono essere facilmente individuate a bordo in condizioni critiche, anche estreme, indicando attraverso il colore della luce che emettono, situazioni di pericolo: luce rossa per interdire l’accesso; luce verde per indicare la porta come via di fuga.

Il premio vinto dall’azienda che ha sede a Sori, alle porte di Genova, oltre a coincidere con l’anno in cui festeggia il centenario dalla fondazione, capita alla fine del lockdown scaturito dalla pandemia da Covid-19: «È stato un momento difficile, buio – commenta Andrea Razeto, amministratore delegato della F.lli Razeto & Casareto – durante il quale, anche per la nostra azienda, ogni attività è stata interrotta, ma soprattutto le cui ripercussioni non sono ancora ben chiare: siamo tutti preoccupati per la società, per il mondo. Tuttavia, proprio la tempestività con la quale è arrivata la notizia della scelta della giuria, nel momento in cui siamo tornati al lavoro, la cogliamo come un buon auspicio per il futuro, il primo segnale di quel ritorno alla normalità, a quella ripresa sociale ed economica, che auspichiamo per tutti».

Il prestigioso MUSE Design Awards premia ogni anno i professionisti del design di vari ambiti, i cui lavori hanno portato un vero e proprio passo in avanti in ciascun settore, lavori che secondo la giuria – composta da 48 professionisti multidisciplinari, provenienti da aziende come Tiago do Vale Architects, Neil Poulton Industrial Design, Icona Design, Eleven Inc., Cutwater, MUH-TAY-ZIK / HOF-FER, Grayling, Saatchi & Saatchi NY, Coley Porter Bell – hanno saputo lasciare il segno.

A questo proposito, l’azienda ligure sarà anche tra le protagoniste del forum “Covid Maritime”, organizzato sulla piattaforma covidmaritime.com: il 5 maggio Giangi Razeto, responsabile dello sviluppo e ricerca dei nuovi prodotti del brand, sarà uno dei relatori chiamati a intervenire all’appuntamento online in cui si parlerà di Covid-19, dell’impatto che questo ha avuto nell’ambito dei trasporti navali e delle crociere, e delle soluzioni che le aziende stanno proponendo per rendere le navi sicure e nuovamente pienamente operative.

Col documento “Self sterilizing intelligent luminous handles for safety onboard”, Razeto illustrerà inoltre l’evoluzione del sistema di maniglie luminose OSSH, una nuova serie alla quale sta lavorando, con capacità auto-sterilizzanti. A rendere possibile ciò sarà sempre la luce emessa dalla maniglia, già oggi in grado di compiere un’azione battericida, sulla quale si stanno conducendo una serie di test affinché possa assicurare anche l’azione virucida.