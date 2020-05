Sono 30 gli spazi selezionati in Liguria, su un totale di 147, risultati vincitori del bando Rincontriamoci della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Rincontriamoci ha una dotazione di 1,5 milioni a sostegno deli spazi culturali, civici e d’incontro per salvaguardarne la sopravvivenza e promuoverne il rilancio. I vincitori liguri hanno ottenuto 270 mila euro.

«Gli effetti del diffondersi del virus Covid-19 – afferma Alberto Anfossi, segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo – e le connesse misure di distanziamento personale prolungato e socialità senza contatto cominciano già a lasciare i propri segni e risulta evidente il bisogno di restituire fiducia nelle relazioni, nella prossimità e più in generale nella partecipazione attiva. Il bando Rincontriamoci nasce per guardare in modo proattivo alla fase due dell’emergenza e garantire la sopravvivenza dei presidi civici e culturali diffusi capillarmente sul territorio, ben consapevoli del ruolo importante che giocano in questo processo di re-innesco e di quanto siano risorsa culturale civica e sociale fondamentale per la ripartenza».

In totale le domande ricevute sono state 463, provenienti da soggetti espressione di spazi accomunati da vocazione imprenditoriale, multifunzionalità, apertura a frequenza costante, innovazione sociale e culturale e welfare di prossimità.

«Il nostro Comitato di Gestione – aggiunge Anfossi – ha quindi deciso di sostenerne ben 147 in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, con un importo complessivo pari a 1,5 milioni di euro che verranno tutti effettivamente erogati entro giugno, a conferma di come il Bando voglia essere una risposta vera e concreta per ridare fiducia e riattivare le relazioni sociali».

In Liguria sono questi i vincitori:

Ancr sezione Montegrappa di Genova (8 mila euro),

Area Pianacci (Aps Consorzio sportivo Pianacci, Genova, 10 mila euro),

Atelier Radice Comune (Associazione Radice Comune, Genova, 5 mila euro),

Casa Gavoglio (Cooperativa sociale Librotondo, Genova, 10 mila euro),

Centro aggregazione giovanile Puerto (Arci il campo delle fragole, Imperia, 10 mila euro),

Circolo Arci Cane (Aps Misto 22, Genova, 7 mila euro),

Circolo Barabini di Trasta di Genova (Aps omonima, 7 mila euro),

Circolo Canaletto (Aps Circoli Arci Canaletto, La Spezia, 6 mila euro),

Crcs Luceto di Albisola Superiore (5 mila euro),

Formicopoli polo socio culturale (Scs Il Laboratorio, Genova, 6 mila euro),

Fortezza Castelfranco (Ass E20, Savona, 10 mila euro),

Giardini Luzzati Spazio Comune (Cooperativa sociale Il Cesto, Genova, 20 mila euro),

Il Dialma (Ats Dialma-capofila Associazione Isforcoop, Istituto di Formazione Cooperativa, La Spezia, 25 mila euro),

Il Pratone (Asd e culturale Musica e Magia, Genova, 5 mila euro),

Impianto polifunzionale dopolavoro ferroviario (Associazione territoriale dopolavoro ferroviario, Genova, 10 mila euro),

In Farmacia – spazio sociale (Scs Il biscione, Genova, 5 mila euro),

In-Chiostro (Cooperativa sociale Agorà, Genova, 20 mila euro),

La Rocca Fratellanza Contadini e Operai (Aps Fratellanza contadini e operai, Savona, 7 mila euro),

Lab Med – Laboratorio Mediterraneo (Aps Nuovi profili, Genova, 6 mila euro),

Lo Spazio a Palazzo Durante (Cooperativa sociale Jobel, Alassio, 11 mila euro),

Officine Solimano (Consorzio di associazioni, Savona, 18 mila euro),

Oratorio Finalpia (Parrocchia Nostra Signora Assunta e San Giacomo, Finale Ligure, 5 mila euro),

Palazzo del Tribunale (Associazione Baba Jaga, Finale Ligure, 5 mila euro)

Rainbow Lab (Comitato Liguria colorata Pride, Genova, 5 mila euro),

Rifugio La Sciverna (Aps Cascina Granbego, Sassello, 5 mila euro),

Spazio parco Peter Pan (Scs Jobel, Albenga, 8 mila euro),

Tatabox – officina studio (Scs Tatabox, Genova, 8 mila euro),

Teatro Comunale di Sori – Centro Civico per la Comunità (Impresa sociale srl Teatro Pubblico Ligure, Sori, 10 mila euro),

Viadelcampo29rosso – Casa dei Cantautori Genovesi (Scs onlus Solidarietà e Lavoro, Genova, 5 mila euro),

Zenzero (omonima Aps, Genova, 8 mila euro).