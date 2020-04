Sono 14 su 120 le Rsa liguri che al 15 aprile hanno risposto al questionario dell’Istituto Superiore di Sanità per misurare il contagio da covid-19 all’interno di queste strutture. Il dato sul numero di Rsa che hanno risposto è il più basso a livello nazionale dopo la Campania: 12,1% (escluse Valle d’Aosta e Basilicata, che hanno rispettivamente due e una Rsa pubbliche/convenzionate).

Tutto questo impedisce di capire la situazione al di là dell’emersione di diversi fatti di cronaca sull’alta mortalità nelle strutture e sul contagio degli operatori che vi lavorano.

Le Rsa in Liguria rappresentano il 3,5% del totale italiano.

Analizzando i dati a disposizione, emerge che dal primo di febbraio nelle 14 Rsa sono morte 82 persone. Di queste 82, 13 erano Covid-19 positive, 10 con sintomi influenzali, pari al 28% del totale dei deceduti, per un tasso di mortalità (ogni 100 persone) da covid più sintomi dell’1,9%. Questa statistica tuttavia soffre di un grande distorsione: dipende da quanti tamponi o meno siano stati fatti e in questa ricerca non è dato saperlo.

Un aiuto potrebbe arrivare dalla distribuzione temporale del totale dei decessi, ma purtroppo, di questi 82, solo 42 sono stati definiti. In Liguria il 26,2% è morto tra l’1 e il 15 marzo, il 23,8% tra il 16 e il 31 marzo, il 21,4% tra il 16 e l 29 febbraio. Stessa percentuale nel periodo 1-15 febbraio e 1-15 aprile: 14,3%.

Nell’analisi dei decessi per provincia con più alto tasso di mortalità nelle Rsa compare solo quella di Imperia per la Liguria: su 5 Rsa intervistate, i decessi sono stati 36, di cui 12 covid positivi e 9 con sintomi influenzali, pari al 58,3% del totale dei decessi, con un tasso di mortalità pari al 5,6%.

Altro aspetto da tenere in considerazione è capire quanti residenti sono stati ospedalizzati dal primo di febbraio a oggi. In Liguria il numero è di 74, per un rapporto ospedalizzati strutture piuttosto alto: 5,3 (di più solo Friuli Venezia Giulia, Provincia di Bolzano, Sardegna e Veneto). Il 36,5% di questi ospedalizzati è risultato o covid-19 positivo (12 persone) o con sintomi simil influenzali (15 persone).

Dal primo marzo a oggi, in 13 Rsa liguri (una non ha risposto) sono arrivati 55 nuovi ospiti: il rapporto ricoveri/strutture è di 4,2.

I residenti di cui si conosce la positività sono 8.