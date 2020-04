«Stiamo lavorando a misure che guardino al rammendo di questo Paese, un grande piano che presenteremo e che ha un pezzo importante in Liguria». L’annuncio è del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, in occasione della cerimonia di completamento della struttura del nuovo ponte sul Polcevera a Genova.

Il ministro sottolinea che, nonostante le divergenze con il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, sulle cose importanti si lavora insieme: «Sono qui per ringraziare il presidente Toti, con cui non andiamo sempre d’accordo, ma sulle cose importanti sì. Il sindaco Marco Bucci invece gioca un ruolo di grande pressing per gli investimenti su Genova».

Proprio oggi, in prefettura, il ministro si fermerà a confrontarsi con le istituzioni locali anche per la questione dei fondi sul trasporto pubblico.

«Quando è successa la tragedia del crollo del Morandi ero a Piacenza – ricorda De Micheli – quando sono stata nominata ministro sono subito venuta in cantiere. Con l’emergenza coronavirus abbiamo pensato a come consentire di lavorare nel massimo della sicurezza».

Il ministro si rivolge alle maestranze: «Siete il punto di riferimento per tanti colleghi. Vi ringrazio per non avere avuto paura, perché vi siete fidati di noi e l’uno dell’altro. Io so che da ministro ho imparato e continuerò a imparare da questa esperienza. Il primo dovere è garantire la sicurezza, dover impedire che accadano queste cose: il pensiero è sempre rivolto a quelle 43 persone che non ci sono più».