Frutta, verdura, olio, vino. Ma anche carne, latte, pasta e tanto altro, e in più diversi piatti tipici preparati per il weekend dagli agrichef. Così i prodotti delle aziende agricole arrivano direttamente sulle tavole dei liguri con un solo click, grazie all’iniziativa della Cia-Agricoltori Italiani I prodotti dal campo alla tavola.

Sul portale web sono presenti 62 aziende agricole liguri: 23 dalla provincia di Savona, 20 dalla provincia di Imperia, 10 dalla Spezia e 9 da Genova.

Bastano pochi secondi per individuare la regione d’interesse, l’azienda più vicina e scegliere le materie prime di stagione o i prodotti. Gli agricoltori li consegneranno a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dal governo per contenere la diffusione del Coronavirus.

Infine, per garantire i consumatori ed evitare le truffe, al momento dell’acquisto, sarà consegnata una parola d’ordine da utilizzare al ricevimento della spesa.

Cia offre questo servizio grazie alla collaborazione delle associazioni sue al femminile (Donne in Campo), giovani (Agia), pensionati (Anp), per la vendita diretta (la Spesa in Campagna) e agrituristica (Turismo Verde).

Gli agricoltori di Cia sono inoltre protagonisti sui social, in queste ore, della campagna #noinonciarrendiamo, con centinaia di video e foto girati in tutto il Paese e postati in rete per dimostrare come gli agricoltori, anche in questo periodo di emergenza, non possono e non vogliono fermarsi.