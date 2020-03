Alisa ha messo a punto le indicazioni, disponibili sul suo sito, per i laboratori che offrono alla popolazione test per ricerca di anticorpi IgM-IgG anti-Sars-CoV2.

Un protocollo che riguarda come e in che condizioni l’operatore deve effettuare il prelievo, ma anche come gestire i casi positivi e le attività di counseling prima e dopo il test. (Qui il protocollo di Alisa).

Intanto Lifebrain Liguria, presente con nove strutture a Genova e provincia, rende noto che sono disponibili i test immunologici per il Covid-19 nei suoi laboratori. Il Gruppo Lifebrain, che conta oltre 300 centri in 16 regioni, ha messo a punto un protocollo diagnostico che prevede la ricerca di anticorpi specifici contro il virus, in parallelo al test molecolare di ricerca dell’RNA virale (il cosiddetto tampone orofaringeo).

«Siamo in grado e già operativi per seguire tutte le indicazioni trasmesse dal protocollo emesso ieri da Alisa – dichiara Alessandro Rosa, biologo specialista in patologia clinica e area manager di Lifebrain Liguria – possiamo eseguire non solo i test anticorpali, ma anche di offrire l’attività di counseling pre-test e post test richiesta dal protocollo».