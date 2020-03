Da oggi tutta la rete distributiva di Alleanza, che conta 12 mila consulenti in Europa e circa 2 milioni di clienti, opererà completamente da remoto per servire a distanza le famiglie italiane.

Si tratta dell’iniziativa #PrimaveraAlleanza: per rispondere al nuovo contesto, la compagnia in poche settimane ha riorganizzato la propria attività, consentendo a clienti e consulenti di accedere alle varie soluzioni.

Alleanza, inoltre, non si ferma nel piano di selezione e inserimento di giovani, attraverso il programma Generazione Alleanza online, per continuare a garantire opportunità di impiego anche in questo contesto.

In queste settimane Alleanza ha inoltre sviluppato nuovi servizi e garanzie dedicati a famiglie e imprese per affrontare l’emergenza coronavirus. Per i clienti in tutta Italia, senza limitazioni territoriali, che hanno sottoscritto o sottoscriveranno la soluzione “Grandi Cure” di Semplice con Alleanza, è previsto un indennizzo forfettario pari al 10% del capitale assicurato, in caso di ricovero in terapia intensiva, all’esito di accertata diagnosi da Covid-19. Inoltre, per le diagnosi accertate da Covid-19, con la soluzione “Interruzione da reddito” la compagnia offrirà la diaria giornaliera per ricovero ospedaliero e convalescenza.

Alleanza ha inoltre attivato le seguenti misure: l’estensione della campagna “100% Alleanza”, a fine aprile, che permette al risparmiatore di investire con il beneficio di azzeramento dei costi fissi; la possibilità di chiedere prestiti a tasso zero per i primi 12 mesi a fronte di polizze in essere.