Al via i corsi di qualificazione professionale per sommelier 2020 di Ais Liguria a Genova e La Spezia. Partenza il 18 febbraio.

Alla Spezia il corso di Ais Liguria sarà attivo fino al 9 aprile e si terrà all’Nh Jolly Hotel (via XX Settembre 2) in orario serale dalle 20.30 alle 23 (informazioni: 328 4866414).

A Genova, il corso durerà fino al 15 aprile 2020 e avrà luogo all’Nh Hotel Plaza (via Piaggio 11) dalle 16 alle 18.30 e dalle 20.30 alle 23 (informazioni: 3311275605).

Tra le materie affrontate dai corsi viticoltura, enologia, tecnica di degustazione e la figura del sommelier. Gli iscritti studieranno i diversi tipi di vini, spumanti, birre, liquori e distillati e avranno la possibilità di visitare un’azienda vitivinicola. Le iscrizioni ai due corsi sono aperte sul sito.

«Un movimento virtuoso che si fonda su una didattica consolidata e riconosciuta a livello internazionale, apprezzato da fasce di appassionati che contano un numero crescente di giovani e donne, a conferma di quanto il tema del consumo consapevole di vino sia importante – sottolinea Alex Molinari, presidente di Ais Liguria – da non trascurare anche i risvolti professionali per i futuri sommelier, in un settore dove preparazione e conoscenza tecnica offrono nuovi e interessanti spunti lavorativi, specialmente per chi vanta già nel proprio curriculum la conoscenza di una o più lingue straniere e una formazione specifica di settore».