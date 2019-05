Torna anche a Genova, oggi venerdì 24 maggio e domani, “Open! Studi Aperti”, manifestazione di architettura organizzata in tutta Italia dal Consiglio nazionale degli Architetti, dei pianificatori, dei paesaggisti e dei conservatori, giunta quest’anno alla sua terza edizione. Sono 19 in Provincia di Genova, 976 in tutta Italiagi studi che hanno ufficializzato la loro adesione, a fronte dei circa 750 che, lo scorso anno, riuscirono a coinvolgere nelle loro iniziative più di 40mila persone da Torino a Lecce e da Trieste a Palermo.

Obiettivo di “Open!” è diffondere la cultura architettonica e rinnovare la sensibilità nei confronti dell’ambiente, del paesaggio e dei territori, per testimoniare che l’architettura non riguarda solo gli architetti o i costruttori ma, soprattutto, i cittadini, in quanto fondamentale per la loro qualità della vita. E proprio i cittadini sono chiamati a partecipare attivamente all’evento, condividendo le loro fotografie su Facebook e Instagram utilizzandgo gli hashtag ufficiali #openstudiaperti2019 #studiaperti2019 #studiaperti #studiapertigenova.

Nella provincia di Genova i 19 studi che aprono le loro porte al pubblico sono riconoscibili da vistosi adesivi gialli posizionati nello spazio antistate. Presso ciascuno degli studi e i Point della Design Week sarà possibile ritirare una mappa per meglio orientarsi attraverso quello che sarà quindi un vero e proprio percorso di architettura e design all’insegna dello slogan “Follow the yellow!”

Di seguito l’elenco degli studi aderenti, l’orario di apertura al pubblico e il titolo delle singole iniziative:

Architetto Raffaella Peloso – Corso Genova 24 – Chiavari (GE)

Sabato 25 maggio ore 14-19: Perché un architetto?

AreaNova officina di architettura – Via Martiri della Libertà 106R – Genova

Venerdì 24 maggio ore 17-21: La casa sono io

Axè Studio-Architettura Sostenibile Energia – Via Bartolomeo Bosco 15/9 – Genova

Venerdì 24 maggio ore 17-19: Suoni del vento al Porto Antico di Genova

Caarpa-Casana Architettura Paesaggio – Via Garibaldi 7c – Genova

Venerdì 24 maggio ore 18-22: La statua e il ninfeo – call for images

Frigerio Design Group – Via Goito 6 – Genova

Venerdì 24 e sabato 25 maggio ore 17-21: Green Life HQ – Scatti d’autore

Go-Up Architects – Viale Sauli 4/5 – Genova

Venerdì 24 maggio ore 18-20: GoUp’s Network

Interianoarchitetti – Corso Armellini 10/1 – Genova

Venerdì 24 maggio ore 11-21: Architettura & arte con Tommaso Panzeri

MG studio di architettura – Via Banchi 19 – Genova

Venerdì 24 maggio ore 11-16: Dal concept alla realizzazione

OPLÀNstudio – Salita di San Matteo 19/7 – Genova

Venerdì 24 maggio ore 11-22: OP/OP Open Oplàn

Progettotre studio associato – Via Interiano 1 – Genova

Venerdì 24 maggio ore 18-20: La forma della luce

Renzo Piano Building Workshop – Via P.P. Rubens 29/30A – Genova

Sabato 25 maggio ore 11-15: La nostra “bottega” artigianale

SA³-Ship and Architecture Avant-Garde Atelier – Piazza Brignole 2/4 – Genova

Venerdì 24 maggio ore 18-20: Aperitivo d’Architettura

(previsto anche un evento sabato 25 ad Alassio in via Adelasia 101 ore 10-13: visita guidata al complesso Emerald: 30 appartamenti in classe A4 – NZEB)

Studio AM – Via Francesco Dassori 171 – Genova

Sabato 25 maggio ore 10-12: Il segno dell’architettura contemporanea nel centro storico di Praga

Studio Architetto Paola Bertolina – Mura del Prato 2 int. A – Genova

Venerdì 24 e sabato 25 maggio ore 11-20: Sinergia tra professioni: l’importante figura dell’architetto

Studio Podestà Architetti – Salita San Matteo 19/21a – Genova

Venerdì 24 maggio ore 11-19: Radio&Vinile design

Studio progettARe – Via Taggia 21R – Genova

Venerdì 24 maggio ore 18-20: Interior design Made in Italy

TODO° – Via san Lorenzo 21/1 sc.dx – Genova

Venerdì 24 maggio ore 18-22: SopraEvento

URBAM – Piazza Cattaneo 26 – Genova

Venerdì 24 e sabato 25 maggio ore 17-21: Piani

Valentina Solera Architetto – Via A. Cecchi 46R (presso lo spazio INTERIOR 5) – Genova

Venerdì 24 e sabato 25 maggio ore 14-20: Dal progetto alla realizzazione: come nasce la “ristrutturazione chiavi in mano”

Sul sito ufficiale, all’indirizzo http://studiaperti.com/mappa/, è inoltre disponibile una mappa interattiva e navigabile per conoscere l’esatta collocazione di ogni studio, mentre su http://studiaperti.com/category/genova/ sono indicate, nel dettaglio, le performance organizzate da ciascuno di essi.

A Genova negli stessi giorni di “Open! Studi Aperti”, sono previsti la Design Week organizzata tra il 23 e il 27 maggio dal DiDe – Distretto del Design, e la seconda delle Walking Lectures a cura della Fondazione dell’Ordine degli Architetti: l’appuntamento in questo caso è per sabato alle ore 10 in piazza Caricamento, da dove Gian Luca Porcile accompagnerà i partecipanti alla scoperta de “L’invenzione del Centro storico: tra Medioevo ricostruito e modernità antiquate” (partecipazione libera, iscrizioni telefonando allo 010.2473946 oppure scrivendo all’indirizzo mail info.foage@archiworld.it).